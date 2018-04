Vorwürfe gegen Werbemogul Sorrell

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist am Mittwochabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Schwabstraße am Leopoldplatz ausgerückt. 35 Feuerwehreinsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sigmaringen und etwa zehn Rettungskräfte des DRK sowie die Schnelleinsatzgruppe der Malteser waren gegen 21.15 Uhr im Einsatz. Die Ursache war angebranntes Essen.

Nach erster Erkundung durch den Einsatzleiter und Kommandanten Jürgen Bossert wurde in der betreffenden Wohnung als auch im Treppenraum dichter Rauch festgestellt.