Vor Spaniens Flüssiggas-Terminals stauen sich die Tanker

Spaniens Gasspeicher sind voll. So voll, dass etliche riesige Flüssiggas-Tanker, die das südeuropäische EU-Land mit Brennstoff versorgen, ihre Fracht nicht entladen können und sich vor den Hafenterminals an den spanischen Küsten stauen. Allein in der Bucht der südspanischen Atlantikstadt Cádiz liegen 15 Gastanker, berichtet Spaniens öffentlicher Fernsehsender TVE. Rund um die iberische Halbinsel und im Mittelmeer sollen sich wenigstens 35 Gasschiffe in Warteposition befinden.

Nicht weit von Cádiz entfernt befindet sich in der Hafenstadt Huelva eines jener Gasterminals, an denen die bis zu 300 Meter langen Schiffe ihre Ladung löschen können. Spanien verfügt insgesamt über sechs Terminals mit angeschlossenen Depots. Eine siebte Anlage wird demnächst im Atlantikhafen Gijón in Betrieb genommen. In den Terminals wird das für den Schiffstransport verflüssigte Gas („liquefied natural gas“, LNG) wieder in Erdgas zurückverwandelt.

Schiffe müssen abgewiesen werden

Spanien besitzt nach Angaben des nationalen Gasnetzbetreibers Enagas mit seinen Anlagen ein Drittel aller Flüssiggas-Kapazitäten und 45 Prozent des gesamten LNG-Speicherplatzes der EU. Doch auch diese größte LNG-Infrastruktur Europas ist derzeit überlastet – mit der Folge, dass Tankschiffe abgewiesen werden müssen.

Hintergrund des Tankerstaus ist zum einen ein „Overbooking“ unerwarteter Art: Angesichts der Sorge um eine Energieknappheit im Zuge des russischen Ukraine-Krieges hatten die spanischen Energiekonzerne im Frühjahr und Sommer ihre Gasbestellungen erhöht.

Bereits 250 Riesentanker entladen

In den letzten Monaten kamen deswegen immer mehr LNG-Tankschiffe in Spanien an. Von Januar bis Ende September wurden bereits mehr als 250 Riesentanker in Spanien entladen – das sind so viele wie im gesamten vergangenen Jahr.

Doch parallel sank die Nachfrage im Land. Laut dem Netzbetreiber Enagas wurde zum Beispiel im September knapp sieben Prozent weniger Gas verbraucht als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

„Die Nachfrage fällt derzeit, weil das Wetter noch relativ mild ist, die Reserven auf einem Höchststand sind und sich die wirtschaftliche Aktivität abschwächt“, sagt Pablo Gil, spanischer Analyst des internationalen Brokerunternehmens XTB. Auch machen sich Energiesparmaßnahmen bemerkbar.

Überangebot wohl noch bis Oktober

„Es kommt im Oktober zu einem Ungleichgewicht zwischen den programmierten Lieferungen und der Nachfrage“, heißt es dazu seitens des Unternehmens Enagas. „Diese Situation in Spanien ist kein Einzelfall in Europa, sondern ereignet sich auch in anderen Ländern.“

Dieses Überangebot werde wohl noch bis November bestehen bleiben, prognostiziert Enagas. Die Entladetermine der Tanker müssten deswegen verschoben werden – solange bis wieder Speicherkapazitäten frei seien.

Aber nicht alle vor der Küste ankernden Tankschiffe haben ihre Ladung bereits verkauft. Nicht wenige Tanker sind von den Gasexportländern USA, Algerien oder Nigeria ohne festes Ziel in See gestochen und warten nun darauf, dass die Gasnachfrage wieder steigt und sie ein attraktives Angebot für ihre Ladung erhalten.

Experte sieht deutlich steigenden Gasbedarf

James Waddell, Energieexperte des britischen Beratungsunternehmen Energy Aspects, geht davon aus, dass der Gasbedarf mit der kalten Jahreszeit deutlich in die Höhe gehen wird: „In der Heizperiode im November, Dezember und Januar werden wir mehr Gas brauchen“, erklärte Waddell gegenüber der „Deutschen Welle“.

Momentan seien die großen Schwankungen unterworfenen Großmarktpreise auf einem vergleichsweise niedrigen Stand, sagte Waddell. Doch das werde sich vermutlich wieder ändern, sodass sich die Wartezeit der Tankschiffe für die Gashändler lohnen könnte. Waddel rechnet im Winter mit „sehr viel höheren Gaspreisen in Europa“.

Der Experte erinnert daran, dass eine gute Vernetzung des europäischen Energiesystems helfen kann, Überkapazitäten, wie sie gerade in Spanien bestehen, an andere Länder weiterzuleiten. Doch da gebe es, etwa zwischen Spanien und Frankreich, eben noch immer Lücken im Pipelinenetz.

Pipeline nach Frankreich soll kommen

Die größte davon wird nun aber geschlossen, wie am Donnerstag bekannt wurde. Die Regierungen von Spanien, Frankreich und Portugal haben sich auf den Bau einer dritten Energie-Pipeline zwischen der iberischen Halbinsel und Frankreich geeinigt. Man habe beschlossen, die von der Regierung in Paris abgelehnte Midcat-Pipeline durch ein Projekt namens „Grüner Energie-Korridor“ zu ersetzen. Die neue Pipeline zwischen Barcelona und Marseille sei für grünen Wasserstoff gedacht, werde aber während einer Übergangszeit dem Transport von Gas dienen, das vom europäischen Energiemarkt wegen der „Erpressung“ durch Kremlchef Wladimir Putin benötigt werde, sagte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez.

Das Abkommen wurde wenige Stunden vor Beginn des EU-Gipfels bei einem Treffen zwischen Sánchez, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Portugals Regierungschef António Costa erzielt. Man werde über das neue Projekt am 9. Dezember im ostspanischen Alicante beim Treffen der Regierungschefs der Mittelmeer-Anrainer und Portugal weiter reden, sagte Sánchez. Das Projekt wurde auch von Macron und Costa bestätigt.