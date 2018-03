Volkswagen verlängert Umtauschprämie für alte Diesel

Aus noch unbekannter Ursache geriet ein 58-jähriger Fahrer eines VW Busses am Mittwoch gegen 16 Uhr in einer Linkskurve kurz vor der Bahnunterführung in der Möhringer Vorstadt auf den Gegenfahrstreifen und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto einer 49-jährigen Fahrerin zusammen.

Bei dem Unfall erlitt die 49-jährige Autofahrerin schwere Verletzungen, sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Auch der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen.