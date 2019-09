Volksbank und Sparkasse legen Filialen zusammen

Werner Mang wird am 4. September 70 Jahre alt. Aber er feiert den Geburtstag nicht. Er ist an diesem Tag nicht einmal in Lindau. Feiern will er an diesem Freitag nur das 30. Jubiläum seiner Bodenseeklinik. Mit Dirk Augustin hat er vorab über das Altern, den Tod und sein Verhältnis zu Lindau und den Lindauern gesprochen.

Sie werden 70. Ist das ein Grund zum Feiern oder zum Trauern?

Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich 70 werde.