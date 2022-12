Voith investiert und rüstet sich für stürmische Zeiten

Für Voith in Heidenheim war das abgelaufene Geschäftsjahr (zum 30. September) „zufriedenstellend“. „Voith ist unter anspruchsvollen Bedingungen profitabel gewachsen. Damit haben wir nicht nur gezeigt, dass sich unsere klare strategische Fokussierung auf nachhaltige Technologien auszahlt. Wir haben erneut die Resilienz unseres Geschäftsmodells unter Beweis gestellt“, sagt Toralf Haag, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung, auf der digitalen Pressekonferenz des Maschinenbau-Unternehmens. Mit Blick nach vorne bleibe das Umfeld „herausfordernd“. Der Manager sieht eine Rezession auf die Wirtschaft zukommen, auf die man jedoch gut vorbereitet sei.

„Wir haben verschiedene Maßnahmen in der Schublade, um darauf reagieren zu können“, verdeutlicht Haag. Dies betreffe zunächst externe Posten und Sachkosten, erst in einem zweiten Schritt das Thema Personal. Zum jetzigen Zeitpunkt sehe man aber noch keine Notwendigkeit dafür, stellt er auch klar. Insgesamt hat Voith nahezu 21.500 Mitarbeiter in 60 Ländern, fast 4000 davon in Heidenheim und knapp 300 in Ravensburg. Trotz der vielen Herausforderungen wie steigende Kosten für Energie, Material, Rohstoffe und Logistik sowie Lieferketten-Probleme erwartet der Voith-Manager für das laufende Geschäftsjahr ein „solides Wachstum“. Der Auftragseingang sei gut, wenn auch leicht unter dem Vorjahr. Insgesamt hat der Auftragsbestand von Voith mit knapp über sieben Milliarden Euro einen neuen Rekordwert erreicht, wie Finanzvorständin Stephanie Holdt darlegt. Der hohe Auftragsbestand werde sich in den kommenden Jahren sukzessive in steigenden Umsätzen niederschlagen, ist Haag überzeugt.

„Verfügen über den nötigen finanziellen Spielraum“

Weitere Investitionen, insbesondere in nachhaltige Technologien, stünden auf der Agenda. Operativ und finanziell sei Voith in „robuster Verfassung“. „Wir verfügen auch nach den substanziellen Akquisitionen der jüngeren Vergangenheit über den nötigen finanziellen Spielraum, um entlang unserer strategischen Schwerpunkte in Wachstum zu investieren“, verdeutlicht Haag. In den vergangenen fünf Jahren hat Voith mehr als eine Milliarde Euro investiert, im vergangenen Jahr waren es 213 Millionen Euro.

Ein wichtiges Ziel für Voith bestehe darin, seine Expertise in den Bereichen Wasserkraft, Papierherstellung, Mobilität und industrielle Anwendungen auch über das heutige Produktportfolio hinaus zu nutzen. Als besondere Wachstumsfelder hat Voith dabei die Wasserstoff-Technologie, Elektrische Antriebssysteme, Cargo Rail und Energiespeicherung identifiziert. Auf allen Feldern habe Voith im abgelaufenen Jahr Fortschritte auf dem Weg zur Marktreife innovativer Lösungen erzielt. So entwickelt Voith zum Beispiel ein komplettes Wasserstoff-Tanksystem, das eine einfache Integration in Fahrzeuge erlauben soll. Hohe Bedeutung habe auch die Weiterentwicklung elektrischer Antriebe für Transportmittel wie Busse, Lkw und Schiffe sowie für industrielle Anwendungen. Auf dem Wachstumsfeld Energiespeicherung konzentriert sich Voith aktuell auf die Entwicklung einer sogenannten Redox-Flow-Batterie, die es ermöglicht, Leistungsspitzen zum Beispiel von Solarfarmen oder Windparks zu stabilisieren.

Geschäft mit Papiermaschinen läuft besonders gut

Im Geschäftsjahr 2021/2022 haben sich die wesentlichen Kennzahlen des Voith-Konzerns durchweg verbessert, begünstigt auch durch die Akquisitionen der jüngeren Vergangenheit und Währungseffekte. Alle drei Konzernbereiche – Hydro, Paper und Turbo – trugen zu dieser Entwicklung bei, teilt Voith mit. Das Geschäft mit Papiermaschinen bescherte dem Unternehmen besonders gute Zahlen. Voith Paper sorgte für 45 Prozent des Konzernumsatzes. Auftragseingänge gebe es vor allem im Verpackungs- und Kartonbereich.

Der Konzernumsatz übertraf mit einem Plus von 15 Prozent auf 4,88 Milliarden Euro die Erwartungen. Ohne Zukäufe und Währungseffekte eingerechnet betrug das Wachstum etwa sieben Prozent, teilt Finanzvorständin Holdt mit. Das operative Ergebnis (Ebit) stieg mit plus 21 Prozent stärker als der Umsatz und erreichte 200 Millionen Euro – wenngleich die „Ergebnissituation in Deutschland“ laut Voith nicht zufriedenstellend ist. Der Jahresüberschuss, der im Vorjahr mit einer Million Euro knapp positiv ausgefallen war, wuchs auf 30 Millionen Euro.

Kein Personalabbau in Ravensburg

Neben Zukunftsinvestitionen, die allerdings vor allem außerhalb Deutschlands stattfinden werden, setzt Voith auch auf Effizienzsteigerungen. Dies betrifft auch die Belegschaft. So soll die Mitarbeiterzahl in Heidenheim in den kommenden Jahren von knapp 4000 auf 3500 sinken. Für den Voith-Standort Ravensburg ist indes kein Personalabbau geplant.

Den Industrie-Standort Deutschland sieht Voith-Chef Haag dagegen zunehmend kritisch. Die Politik müsse dafür sorgen, dass dieser „attraktiv“ bleibe. Konkret heiße dies: eine sichere und bezahlbare Energieversorgung, weniger Regularien, wettbewerbsfähige Steuern für Unternehmen und auch eine stärkere finanzielle Förderung von Investitionen in Zukunftstechnologien.