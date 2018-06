Vierte industrielle Revolution ist Chefsache

Voith ist bekannt für Papiermaschinen, Turbinen und Rangierloks. Wenige Unternehmen verstehen sich besser auf schweres Gerät. Doch das Internet und die Digitalisierung machen auch vor dem rustikalen Maschinen- und Anlagenbau nicht halt. Der Industriekonzern mit Sitz in Heidenheim verändert deshalb seine Struktur: Ein neuer Bereich namens „Digital Solutions“ fasst künftig bei Voith zusammen, was mit Internet, Software und Sensoren zu tun hat. Das kündigte Voith-Chef Hubert Lienhard am Mittwoch bei der Jahrespressekonferenz in Stuttgart an.

„Wir entwickeln Voith konsequent zu einem Unternehmen, das den digitalen Wandel maßgeblich mitgestalten wird“, sagte Lienhard. „Digital Solutions“ wird zu einem eigenen Konzernbereich, also gleichgestellt der Wasserkraftsparte Voith Hydro, der Papiermaschineneinheit Voith Paper und dem Antriebsspezialisten Voith Turbo. Chef der Sparte wird Roland Münch, der bisher Voith Hydro leitete. Voith hat bereits Erfahrung mit der Digitalisierung von Fabriken und im Umgang mit Daten: Das Industrieunternehmen weiß zum Beispiel viel über die Steuerung von Papierfabriken. Voith unterstützt Betreiber von Busflotten dabei, optimale Routen zu ermitteln und die Fahrzeuge rechtzeitig zu warten. Auch Unternehmen wie Bosch und Trumpf hatten kürzlich angekündigt, der sogenannten Industrie 4.0 mehr Beachtung zu schenken. Industrie 4.0 ist ein in Deutschland erfundener, mittlerweile aber weltweit gebräuchlicher Begriff für die vierte industrielle Revolution: die Digitalisierung der Produktion. Roboter, Fließbänder, Maschinen und Werkstücke werden mit Fühlern und Sensoren ausgestattet und ans Internet angeschlossen. Gegenstände, die bisher „dumm“ waren, bekommen durch Sensoren und Vernetzung sozusagen Sinneszellen und eine Stimme. Das ermöglicht neue Geschäfte: Intelligente Fabriken lassen sich besser aus der Ferne warten. Roboter melden, wenn sie Defekte haben. Weltweit vernetzte Fabriken erkennen Produktionsengpässe frühzeitig. „Wir sind bei Industrie 4.0 vorne dabei“, sagte Lienhard. „Vor dem Vergleich mit anderen bin ich nicht bange.“

Lienhard: „Wir sind über den Berg“

Damit kann Voith seit Langem einmal wieder positive Nachrichten vermelden. Zuletzt hatte das Unternehmen mit Kürzungen und Stellenabbau von sich reden gemacht. „Wir sind über den Berg“, sagte Lienhard. Dem Vorstandschef stand in Stuttgart die Erleichterung ins Gesicht geschrieben, nach einer quälenden Phase harter Schnitte eimal wieder auf ein „normales Geschäftsjahr“ zurückblicken zu können. Auch Finanzchef Hermann Jung sprach von einem „sehr zufriedenstellenden Jahr“.

Vor allem der Umbau der schwächelnden Papiersparte scheint sich auszuzahlen. Voith konzentriert sich jetzt auf kleinere Papiermaschinen für die Kosmetiktücher oder Verpackungen. Für die Industriedienstleistungen („Industrial Services“) soll bis Anfang 2016 ein Käufer gefunden sein. Voith betrachtet diese Sparte, die zum Beispiel Wartungsarbeiten für die Autoindustrie ausführt oder Dienstleistungen im Schienenbau er-bringt, als Fremdkörper.

Konzernchef Lienhard positioniert das Heidenheimer Traditionsunternehmen als erfindungsreichen Technologiekonzern, der sich der Digitalisierung und Automatisierung verschrieben hat. Deshalb hat sich Voith im vergangenen Jahr auch beim Augsburger Roboterspezialisten Kuka eingekauft. Die Beteiligung – Voith besitzt 25,1 Prozent der Aktien – bereite dem Unternehmen „große Freude“, sagte Lienhard.

Neue Stärke: Voith sieht sich auf dem Weg zu neuer Stärke. Das Sparprogramm greift, der kräftezehrende Konzernumbau scheint zu glücken. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2014/2015, das am 30. September endete, 4,3 Milliarden Euro nach 4,17 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Nicht mehr eingerechnet in die Bilanz ist der Bereich Industrial Services, der zum Verkauf steht. Das operative Ergebnis im Konzern wuchs um

15 Prozent auf 270 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss lag bei minus 231 Millionen Euro. Das hatte Voith allerdings auch einkalkuliert, um den Umbau stemmen zu können. Der Auftragseingang blieb mit 4,39 Milliarden Euro etwa in Höhe des Vorjahres. Alle Konzernbereiche schreiben schwarze Zahlen. „Hinter uns liegt ein hartes Stück Arbeit“, sagte Konzernchef Hubert Lienhard. Für 2015/206 erwartet Lienhard Umsätze und Aufträge in vergleichbarer Größenordnung wie im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr. (str)