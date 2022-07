Vielen Jägern fehlt die Munition

Bei ihrer diesjährigen Bezirksmeisterschaft haben die Jäger in Ravensburg nicht wie sonst Munition als Gewinne eingestrichen, sondern Geld. „Damit könnt ihr euch die Munition selber kaufen“, hatte Peter Lutz, Bezirksjägermeister aus dem Regierungbezirk Tübingen und Kreisjägermeister Ravensburg, bei der Preisverleihung gesagt. Und Kugeln bestellt hätten die Jäger sehr wohl, aber angekommen sei nichts.

Das, was die oberschwäbischen Jäger im Moment erleben, ist kein Einzelfall. Überall im Südwesten und in Deutschland haben Waidmänner immer größere Probleme, an Munition zu kommen. „Wir haben den Eindruck, dass deutlich weniger am Markt ist“, sagt Lutz. Hinzu kommen zum Teil heftige Preissteigerungen. Hauptgrund sind Lieferkettenprobleme. Vor allem Rohstoffe wie Kupfer fehlen den Herstellern.

Der Büchsenmacher Blaser aus Isny stellt zwar selbst keine Kugeln her, bezieht sie aber von Lieferanten, um seine Kunden zu versorgen. „Auch die Jagdmunition kann sich den allgemeinen Störungen in den Lieferketten wie auch der Knappheit bei notwendigen Primär-Komponenten leider nicht entziehen“, sagt Blaser-Chef Jens Uwe Drowatzky der „Schwäbischen Zeitung“.

Preise um 40 Prozent gestiegen

Kostete eine Schachtel mit 20 Geschossen vor einigen Monaten noch um die 70 Euro, sind die Preise um mindestens 40 Prozent angestiegen. Und Jäger bekommen sie, wenn überhaupt, nur noch für 100 Euro oder mehr.

Bei Sport-Schrot-Munition, die zum Beispiel beim Tontaubenschießen verwendet wird, haben sich die Preise verdoppelt. „Das allgemein steigende Preisniveau macht vor der Jagdmunition nicht halt, sodass es auch hier bereits zu generellen Preiserhöhungen gekommen ist oder kommen wird“, sagt Drowatzky weiter. „Das hat sich bereits vor der Ukraine-Krise abgezeichnet.“

Betroffen von den Lieferschwierigkeiten sind sowohl die Produktion von Jagd- als auch Kriegsmunition. Das erklärt auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ auch das Unternehmen Ruag Ammotec, das auf dem europäischen Markt der größte Hersteller von Jagdmunition ist und unter anderem im mittelfränkischen Fürth produziert. „Rohstoffe, die wir für die Munition benötigen, waren in der jüngeren Vergangenheit sehr viel schwieriger zu bekommen und sind es noch“, sagt Ruag-Sprecher Philipp Bircher.

Dafür verantwortlich seien vor allem zwei Effekte. Einerseits eine klassisch marktwirtschaftliche Dynamik: „Durch die Corona-Pandemie wurde die Produktion in allen Bereichen reduziert, auch in der Herstellung der für uns wichtigen Materialien.

Demgegenüber steht eine weltweit erhöhte Nachfrage. Insbesondere der nordamerikanische Markt erfuhr in der Vergangenheit einen enormen Anstieg der Munitionsnachfrage.“ Deshalb sei weniger nach Europa exportiert worden. Der Teil der europäischen Nachfrage, der sonst durch US-Importe gedeckt wurde, blieb deshalb offen. „Das führte in Europa ebenso zu erhöhter Nachfrage, die derzeit die Produktionskapazitäten übersteigt.“

Krieg als Auslöser?

Umstrukturierungen zu mehr Militärmunition wegen des Krieges und Aufrüstung gebe es bei Ruag momentan aber nicht, teilt Bircher mit. „Wir halten die Kapazitäten separat und versorgen den europäischen Zivilmarkt weiterhin – sogar mit größeren Mengen als in den Vorjahren. Dennoch führt die deutlich höhere Nachfrage auch in den militärischen Kalibern zu Lieferengpässen.“

Oliver Hoffmann, Pressesprecher der Firma Rheinmetall AG, gab dagegen an, es gebe bei der Munitionproduktion keine Engpässe, die Lieferkette funktioniere zuverlässig. Die Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf stellt Waffen und militärische Munition her, aber keine Jagdmunition.

Zivile und militärische Munition sind unterschiedlich in ihrer Wirkungsweise. Verwendet werden dürfen Jagdgeschosse laut Genfer Konvention nicht im Krieg, denn sie sollen im Wild maximalen Schaden anrichten und pilzen im Körper auf. Jagdgeschosse sind da, um zu töten. Kriegsmunition dagegen soll das nicht, sondern den Gegner lediglich kampfunfähig machen.

Es gibt aber Kaliber, die für militärische Nutzung und für die Jagd hergestellt werden. Das ist zum Beispiel das amerikanische Kaliber .308 – gemessen in Inch. Scharfschützen nutzen es – und auch bei Schnellfeuerwaffen ist es gängig. Für Jäger ist die Munition sozusagen der Allrounder. „Damit kann man alles erlegen“, sagt Bezirksjägermeister Lutz.

Genau diese Munition ist bei den Händlern momentan kaum verfügbar. Auch die Munition des Kalibers .223 ist laut vielen Händlern weitgehend ausverkauft. Die Patrone wird auch als „5,56x45 Millimeter Nato“ bezeichnet. Beim Sturmgewehr G36, das Standardgewehr der Bundeswehr, wird das Kaliber ebenfalls genutzt.

Auch das Personal knapp

Vergriffen sind die Kaliber auch bei Peter Beer in seinem Geschäft in Kempten. „Den größten Einfluss haben personelle und materielle Ressourcenknappheit“, sagt der Inhaber von Beer Fachhandel für Jagd und Outdoorbedarf. „Wir bestellen, aber es gibt keine Zusage, wann etwas kommt.“ Trotzdem ist er zuversichtlich, dass die Munition für Jäger nicht komplett ausgehen werde. „Es ist nicht so, dass wir im Herbst nicht mehr jagen können“, sagt er.

Auch der Online-Waffenhändler Frankonia informiert Kunden auf seiner Website über die verzögerte Lieferung von Munition. „Die aktuellen Lieferengpässe betreffen die ganze Branche. Wann Lieferungen eintreffen, können wir Händler in vielen Fällen nur vermuten. Wir bitten um Verständnis, wenn es zu Lieferverzögerungen oder Ausfällen kommt.“ Gründe dafür seien die unterbrochenen Lieferketten auf dem Weltmarkt als Konsequenz des Ukraine-Kriegs, aber auch Folge von Chinas konsequenter No-Covid-Strategie. Die Diskussionen über das Waffengesetz in den USA hätten zu Hamsterkäufen unter den Amerikanern geführt.

Das Problem der Jäger ist, dass sie zum Teil Abschusszahlen erfüllen müssen. Aber ohne Munition geht das nicht. Problematisch ist allerdings auch die technische Komponente: Hat ein Jäger seine Büchse mit einem bestimmten Geschoss eingeschossen, ist er auch auf dieses angewiesen. „Es kann sein, dass eine Waffe nur mit einem Geschoss funktioniert und mit einem anderen nicht“, erläutert Lutz.

Unterschiede machen da bereits abweichende Chargen der gleichen Produktlinie, erklärt Lutz weiter. Gehen einem Jäger also die Patronen aus und er muss die Geschosse aus einer anderen Laboration verwenden, könne es bereits sein, dass er nicht mehr trifft. Ganz zu schweigen von einem anderen Produkt einer anderen Marke. Dann muss der Büchsenmacher helfen, eventuell Veränderungen vornehmen. Zudem muss das Gewehr neu eingeschossen werden.

Besorgt beobachte der Bezirksjägermeister, dass weniger Jäger zum Üben an den Schießstand kommen. Der Kreisverband Ravensburg hat einen Schießstand, an dem die Jäger üben können und auch sollten, wie der Kreisjägermeister betont. „Wenn die Knappheit bei Sportmunition anhält, dann wird es einen Einfluss darauf haben, wie Jäger üben.“ Und am Ende treffen. Die geforderten Abschusszahlen könnten so wirklich nicht erreicht werden.