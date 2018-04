Versicherer Talanx sucht Top-Kräfte per Algorithmus

Großes Glück hatten am Mittwochnachmittag zwei Kajakfahrer auf dem Bodensee. Bei aufkommendem Sturm gerieten die Paddelboote in Seenot, eines kenterte sogar. Die beiden Deutschen konnten gerade noch rechtzeitig von der Wasserschutzpolizei zwei Kilometer vor dem Ufer im Bereich Hagnau/Immenstaad aus dem eiskalten Wasser gerettet werden.

Was als Kaffeefahrt begann, endete beinahe tragisch. Laut dem Polizeipräsidium/Einsatz in Göppingen fuhren die beiden Kanuten, ein 53-jähriger Mann und eine 49-jährige Frau, am Mittwoch von Güttingen ...