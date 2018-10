Verluste in USA und Asien belasten Dax

Verluste an den Aktienmärkten in den USA und Asien haben am Donnerstagmorgen auch den Dax belastet.

Der Leitindex fiel im frühen Handel um 0,62 Prozent auf 11.122,51 Punkte und unterbot so das bisherige Zweijahrestief. Immerhin hielt er die Marke von 11.000 Zählern, unter der er zum letzten Mal im Dezember 2016 gestanden hatte.

Der EuroStoxx schlug sich mit einem Abschlag von knapp einem halben Prozent auf 3116,46 Punkte auch relativ wacker. Für die mittelgroßen Werte im MDax ging es um 0,34 Prozent auf 23.198,09 Punkte bergab.

Insgesamt fielen die Verluste geringer aus als in anderen Weltregionen. Allerdings hat der Dax im bisherigen Jahresverlauf auch schon deutlich stärker nachgegeben als die Leitindizes in den USA und Japan. Seit Anfang Oktober hat der Dax nun etwa 9 Prozent an Wert verloren.