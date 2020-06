Verkehrswende, war da was? Trend zum eigenen Auto ist in Deutschland ungebrochen

Trotz der viel beschworenen Verkehrswende, ist der Trend zum eigenen Auto in Deutschland ungebrochen – zumindest bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie. Die Gesamtzahl der Pkw auf deutschen Straßen nahm im Jahr 2019 um 620 000 zu. Das geht auf eine Auswertung des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer, dem Chef des Duisburger Center Automotive Research, zurück. Laut der Erhebung stiegen auch die Zulassungen in den deutschen Großstädten an. In Stuttgart war es im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 1,8 Prozent, in München von 2,0 Prozent.

Die Deutschen scheinen ihre Autos zu lieben und wollen offensichtlich immer mehr davon. Ferdinand Dudenhöffer.

Diese Tatsache sei seit Langem beobachtbar und widerspreche den Aussagen, dass das Interesse am Auto in den vergangenen Jahren zurückgegangen sei. Die aktuellen Rückgänge bei den Absätzen führen die Experten auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die daraus resultierende Rezession zurück.

Im abgelaufenen Jahrzehnt indes stieg der Pkw-Bestand in Deutschland an: 2009 lag er noch bei 41,3 Millionen Fahrzeugen, 2020 bei 47,7 Millionen an. Im Schnitt kommen in Deutschland derzeit 574 Autos auf 1000 Einwohner. Der permanent steigende Pkw-Bestand sei nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit beobachtbar, erklärte der Wirtschaftswissenschaftler.

Auch in Großstädten werden mehr Autos zugelassen

Dass die Großstädter automüde seien, sieht Dudenhöffer damit ebenfalls widerlegt: In den 22 größten Städten deutschen Städten sei sowohl die Anzahl der Autos als auch die Pkw-Dichte angestiegen, schreibt er in seiner Auswertung. „Es scheint, als ob auch die Stadtbewohner, trotz deutlich besserem ÖPNV, geringeren Parkmöglichkeiten und teils teuren Garagen das eigene Auto schätzen.“

Mehr entdecken: Frühestens 2022 wieder auf Vorkrisenniveau

So sollen Autos in Zukunft „stadtkompatibel“ werden

Weil der Experte auch in Zukunft mit einer steigenden Fahrzeugdichte rechnet, müssten Autos „stadtkompatibel“ gemacht werden. „Einerseits leise und emissionslos – sprich das Elektroauto“, zudem müsse das Auto etwa über teilautomatisiertes Fahren sicherheitsbetonter werden – insbesondere gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern.

Warum die Deutsche Umwelthilfe Kritik an den steigenden Auto-Zahlen übt

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) beobachtet den Trend zu mehr Autos mit großer Skepsis, denn sie kämpft für weniger Autos in den Metropolen – vor allem weniger Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, die derzeit noch den Großteil der Autos ausmachen. Die DUH fordert stattdessen alternative Konzepte im Radverkehr oder Öffentlichen Personennahverkehr.

In der Tat hat Dudenhöffer eine Entwicklung angesprochen, die uns ganz große Sorgen bereitet. Jürgen Resch

Umso mehr beunruhigen DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch die steigenden Zulassungszahlen. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ sagt er: „In der Tat hat Dudenhöffer eine Entwicklung angesprochen, die uns ganz große Sorgen bereitet.“ Denn trotz Klimadiskussion und Bewegungen wie „Fridays for Future“ entscheiden sich den Auswertungen Dudenhöffers zufolge immer mehr Deutsche fürs Auto.

Fahrzeuge werden immer größer und schwerer

Dennoch glaubt Resch, dieser Trend könne die Arbeit der DUH erleichtern. „So können wir aufzeigen, dass die Bundesregierung immer noch keine konsequente Umwelt- und Wirtschaftspolitik betreibt.“ Die Gesetzgebung ermögliche schließlich, dass auch schnelle SUV, Resch nennt sie „Rennlaster“, als Hybridfahrzeuge mit Elektro- und Verbrennermotor sogar noch subventioniert würden, obwohl oft nur der Verbrenner laufe.

Die Autoindustrie erstickt mit ihrer SUV-Flut die Städte, unabhängig von deren Antriebsart. Jürgen Resch

Problematisch findet Resch auch, dass die Fahrzeuge immer größer und schwerer würden. Sie bräuchten viel Platz beim Parken und führten zu „Verstopfungseffekten“ in den Städten, berichtet er. „Die Autoindustrie erstickt mit ihrer SUV-Flut die Städte, unabhängig von deren Antriebsart“, sagt der DUH-Bundesgeschäftsführer.

Wie es der Autoindustrie wegen der Corona-Krise geht

Die Autoindustrie sieht das anders. Und laut Zahlen des Verbands der Automobilindustrie (VDA) kriegt sie seit der Corona-Krise ihre Autos auch schlechter an den Mann. Demnach gab es etwa im Mai nur halb so viele Neuzulassungen in Deutschland wie im Vorjahresmonat.

Setzt sich der Trend fort?

Die Corona-Krise greift auch Dudenhöffer in seiner Auswertung auf: „Klar ist allerdings schon jetzt, dass der Pkw-Bestand und die Pkw-Dichte im Jahr 2020 deutlich langsamer ansteigen werden, als in den Vorjahren.“ Die Corona-Rezession mache Autointeressenten einen Strich durch die Rechnung. Dennoch erwartet der Wissenschaftler, dass die Pkw-Dichte in Deutschland in den kommenden Jahren weiter zunimmt.

Mehr entdecken: Experten erwarten tiefrote Zahlen in der Autoindustrie

Der Hang zum Auto zeigt sich nach einer repräsentativen Umfrage des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey für den „Tagesspiegel“ übrigens auch beim Urlaub: 70 Prozent der befragten Bundesbürger, die trotz der Corona-Pandemie in diesem Sommer verreisen wollen, werden demnach mit dem Auto unterwegs sein. Bei Familien mit Kindern liegt der Anteil sogar bei 75 Prozent.