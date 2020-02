Verkauft! – Warum Thyssenkrupp seine Aufzugssparte abgibt

Durch den vollständigen Verkauf seines Aufzuggeschäftes werden Thyssenkrupp 17,2 Milliarden Euro zufließen. Am Donnerstagabend hat der Aufsichtsrate des Essener Industriekonzerns grünes Licht für den Verkauf gegeben. Den Zuschlag hat ein Konsortium von Investoren bekommen. Maßgeblich beteiligt sind die Finanzinvestoren Advent, Cinven und die RAG-Stiftung. „Mit dem Verkauf von Elevator kann Thyssenkrupp wieder Fahrt aufnehmen“, sagte die Vorstandsvorsitzende von Thyssenkrupp, Martina Merz. „Wir werden das Unternehmen so weit wie nötig entschulden und gleichzeitig sinnvoll in seine Entwicklung investieren“.

Seit Wochen verhandelt der Industriekonzern mit möglichen Interessenten für das Geschäft mit Aufzügen, Rolltreppen und dazugehörigem Service und Wartung. Zuletzt war der finnische Konkurrent Kone vergangene Woche aus dem Bieterrennen ausgestiegen. Auch die Interessenten aus den Investoren Blackstone, Carlyle und Canadian Pension Plan kommt nun also nicht zum Zug.

Thyssenkrupp braucht dringend das Geld durch den Verkauf, um Schulden zu tilgen und den geplanten Konzernumbau zu finanzieren. Beobachter hatten den Wert der Aufzugssparte zuletzt etwas geringer taxiert – die Verkaufssumme dürfte aus Sicht von Thyssenkrupp positiv sein. „Wir haben nicht nur einen sehr guten Preis erzielt, sondern werden die Transaktion auch zügig abschließen können“, sagte Martina Merz. Der Kaufvertrag ist bereits unterzeichnet. Das Unternehmen erwartet den Abschluss der Transaktion bis Ende des Jahres. 1,25 Milliarden Euro aus dem Erlös will die einstige Industrie-Ikone in eine Rückbeteiligung am verkauften Aufzuggeschäft investieren. Die übrigen rund 16 Milliarden sollen die Schuldenlast von Thyssenkrupp verringern und in Unternehmensbereiche fließen, die das Management als zukunftsfähig berachtet.

Bei Thyssenkrupp hatte sich in den vergangenen Monaten die Lage immer weiter zugespitzt. Eine Fusion der Stahlsparte mit dem europäischen Ableger des indischen Stahlkochers Tata-Konzerns scheiterte an den Wettbewerbshütern der EU-Kommission. Die Idee einer Aufspaltung des Konzerns in zwei Aktiengesellschaften wurde verworfen. Auf Grund massiver Kursverluste flog Thyssenkrupp an der Börse aus dem Dax, in dem nur die 30 wichtigsten Börsenkonzerne Deutschlands notiert sind. Der ehemalige Vorstandschef Guido Kerkhoff musste glücklos und schon nach etwas über einem Jahr seinen Hut nehmen. Im Herbst übernahm dann die frühere Aufsichtsratsvorsitzende Martina Merz als Interimschefin das Ruder.

Thyssenkrupp steckt in tiefroten Zahlen und hat allein im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Verlust von 372 Millionen Euro angehäuft. Das ist ein höherer Verlust als im kompletten vergangenen Geschäftsjahr. Zudem erdrücken den Ruhrkonzern Nettofinanzschulden von sieben Milliarden Euro und Pensionsverpflichtungen von neun Milliarden Euro. Diese Last soll nun durch den Milliardenverkauf so weit möglich und nötig reduziert werden, damit der übrige Konzern wieder an Handlungsspielraum gewinnt. Im Zuge des geplanten Konzernumbaus ist bereits absehbar, dass rund 7000 Stellen abgebaut werden.

Mit dem Verkauf seiner Aufzugssparte gibt Thyssenkrupp auch seinen einzigen nennenswerten Ertragsbringer aus der Hand. Während der Gesamtkonzern im ersten Quartal ein Minus von besagten 372 Millionen anhäufte, hatten die 53 000 Mitarbeiter der Aufzugsparte einen operativen Gewinn von 228 Millionen Euro erwirtschaftet. Zur Disposition steht im Zuge des Konzernumbaus auch der Anlagenbau und Teile der Automobilzuliefersparte von Thyssenkrupp. Auf der anderen Seite hat es der im Konzern verbleibende Stahlbereich gerade besonders schwer. Konkurrenz aus China, der Strukturwandel in der Autoindustrie, Handelskonflikte und nun auch das Corona-Virus trüben die Aussichten.

„Die getroffene Entscheidung ist richtig, auch wenn es bedauerlich ist, dass Thyssenkrupp Elevator nicht im Konzern verbleiben kann“, erklärte die Krupp-Stiftung. Sie ist mit 21 Prozent größter Einzelaktionär bei Thyssenkrupp. Der Vorstand habe jetzt die Aufgabe, die Erlöse rasch und gezielt so einzusetzen, dass das Unternehmen sich erfolgreich entwickeln könne. Thyssenkrupp teilte mit, dass man nach weiterer Analyse bis Mai über die konkrete Verwendung der Mittel durch den Verkauf entschieden haben will.

Zufrieden äußerte sich auch die IG Metall. Die Arbeitnehmervertreter hätten mit den Käufern eine weitreichende Standort- und Beschäftigungssicherung vereinbart. Sie laufe bis mindestens Ende März 2027.