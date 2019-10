Verfall der Zuckerpreise verhagelt Südzucker das Geschäft

Die Bundespolizei hat auch in Lindau nach mutmaßlichen Tätern gefahndet, die in Halle zwei Menschen erschossen haben sollen. Dafür kontrollierten die Beamten die Grenzübergänge nach Österreich, was am Mittwochabend zu Stau führte.

„Die Bundespolizei hat die Fahndungsmaßnahmen verstärkt“, sagte Matthias Knott, Sprecher der Bundespolizei in München. „Alles, was verfügbar ist, ist unterwegs.“

Das betrifft alle bayerischen Grenzen.