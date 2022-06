Verbrennerverbot mindert Chancen

Von 2035 an darf in der EU kein Auto mehr mit Verbrennungsmotor verkauft werden, so will es das EU-Parlament. Was auf den ersten Blick progressiv klingt, ist kontraproduktiv. Der Beschluss ist von der Annahme geprägt, dass die bräsige Autoindustrie sich auf Erfolgen mit schädlicher Technik ausruht. Dabei haben sich die Konzerne auf den Weg gemacht: So gut wie alle Hersteller setzen auf Elektroautos, die Verbrenner laufen aus, die großen Zulieferer stellen sich um.

Die Politik dagegen hat ihre Hausaufgaben auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Mobilität noch immer nicht gemacht. Der Aufbau einer europaweit verlässlichen Infrastruktur stockt: Bis 2035 müssten in der Woche 14 000 Ladepunkte hinzukommen, aktuell werden aber gerade mal 2000 neu gebaut. Woher die Rohstoffe für die vielen Batterien kommen sollen, ist unklar.

Verlust von Betrieben scheint vor anderen Problemen geringfügig

Ungeklärt ist ebenso, ob Europa überhaupt in der Lage ist, so viel grünen Strom zu produzieren – vor allem im Hinblick darauf, dass künftig Millionen von Häusern mit strombetriebenen Wärmepumpen beheizt werden sollen. Vor dem Hintergrund scheint der Verlust von kleinen Zulieferern wie ein vernachlässigbarer Kollateralschaden.

Vernünftig wäre es gewesen, das Ziel – Klimaneutralität – festzusetzen und die Technik dafür offen zu lassen. Die Emissionen der Neufahrzeuge wären 2035 ebenfalls entscheidend gesenkt worden, man hätte sich aber weitere Innovationspfade wie den der synthetischen Kraftstoffe offen gehalten. Diese Energieträger, bei denen Wasserstoff aus grünem Strom gewonnen und mit Kohlendioxid aus der Luft versetzt wird, sind zwar noch nicht konkurrenzfähig, weil bei der Herstellung viel Energie verloren geht.

Sie haben aber einen Vorteil: Sie sind im Gegensatz zu Wind- und Solarstrom speicherfähig und über ein Tankstellennetz verteilbar. Und Forscher, die ihre Arbeit nun womöglich einstellen, gehen davon aus, dass die Effizienz synthetischer Kraftstoffe mittelfristig auf Diesel-Niveau gesteigert werden kann.

Damit reduziert das Verbrenner-Verbot nicht nur die Chancen auf eine erfolgreiche Verkehrswende, sondern auch auf ein Überleben kleinerer Zulieferer.