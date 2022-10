Verbraucherschützer fordern mehr Entlastung für Haushalte mit Öl- und Pelletheizung

Viel wird über Gasheizungen gesprochen, wenig über die Haushalte, die mit Öl heizen oder Pellets verbrennen. Allein zehn Millionen Haushalte in Deutschland verfeuern noch Öl. Eine Preisbremse ist bei diesen beiden Brennstoffen bisher nicht vorgesehen.

Dabei sind auch hier die Kosten massiv angestiegen. Im Oktober kostete ein Hektoliter Heizöl mit rund 160 Euro nach Angaben des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv) doppelt so viel wie im Vorjahr. Für Holzpellets müssen die Kunden mit 730 Euro pro Tonne sogar mehr als drei Mal so viel bezahlen wie vor einem Jahr. Bei einem Gesamtverbrauch von vier Tonnen im Beispielhaushalt erhöhen sich die Ausgaben für Wärme damit von 840 Euro auf 1920 Euro im Jahr.

„Verbraucher sollen gleich behandelt werden“

Deshalb fordert der vzbv auch für diese Kundengruppen eine weitere Entlastung bei den Heizkosten. „Um Verbraucher gleich zu behandeln – unabhängig vom Heizsystem – sollte die Bundesregierung auch für Öl und Biomasseheizungen einen Entlastungsmechanismus schaffen“, verlangt Vorständin Ramona Pop. Dieser solle Kostensteigerungen ebenso wie bei Gas begrenzen und wirken, wenn die Kosten für den Brennstoff mehr als das Doppelte vom Vorjahrespreis erreichen.

Bisher werden diese Heizungen nur von den allgemeinen Entlastungen erfasst. Das sind die Energiepreispauschale von 300 Euro, das höhere Kindergeld und Wohngeld, der Heizkostenzuschuss für Azubis, Studenten und Wohngeldbezieher oder steuerliche Vergünstigungen. Beim Gaspreisdeckel, mit dem 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs höchsten zwölf Cent pro Kilowattstunde Energie kosten dürfen, wurden Öl- und Pelletheizungen dagegen außen vor gelassen. Das halten die Verbraucherschützer für ungerecht. Verbraucher müssten immer in gleichem Maße entlastet werden, argumentiert der Verband.

Vorsitzender der Gaspreiskommission lehnt die Forderung ab

Das letzte Wort ist hier anscheinend noch nicht gesprochen. Allerdings lehnt die Vorsitzende der Gaspreiskommission, die den Deckel entworfen hat, die Forderung ab. Die Ökonomin Veronika Grimm kann sich lediglich gezielte zusätzliche Hilfen für Haushalte vorstellen. „Man sollte nicht den Eindruck erwecken, dass der Staat die gestiegenen Energiekosten für alle Bürger dauerhaft pauschal abfangen kann“, sagt die Regierungsberaterin. Laut Grimm geht es bei Gaskunden um weitaus höhere Kostensteigerungen als bei anderen Brennstoffen. Die Preise seien hier um das Fünf- bis Achtfache gestiegen.

Wie es mit dem Heizölpreis weitergeht, ist schwer zu prognostizieren. Das hängt sowohl vom Rohölpreis ab als auch von den Kapazitäten in den Raffinerien. Während der Gaspreis in den vergangenen Wochen wieder deutlich gefallen ist und zeitweilig unter das Niveau beim Ausbruch des Krieges rutschte, ist der Ölpreis weiterhin hoch. Das Preisportal „Heizöl24“ rechnet in den kommenden Wochen auch mit leicht steigenden Preisen. Mittelfristig kann sich dies wieder ändern. Denn die weltweit abflauende Wirtschaftstätigkeit bringt eine sinkende Ölnachfrage mit sich, was preisdämpfend wirken sollte. Genau weiß dies aber niemand.