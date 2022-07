Verbrauch um 15 Prozent senken

Wenn die EU-Mitgliedsstaaten im Sommer sparen, können die Notfallpläne im Winter in der Schublade bleiben – das betonte Wirtschaftsminister Robert Habeck gestern vor dem Sondertreffen der Energieminister in Brüssel erneut. Im Vorfeld hatte es heftig gebrodelt. Noch am Abend vor der Sitzung stand die Einigung auf der Kippe, denn nur zwölf der 27 Mitgliedsstaaten sind von russischen Gaskürzungen betroffen. Neben Deutschland gehört auch Tschechien dazu. Die neue tschechische Ratspräsidentschaft legte sich heftig ins Zeug und bekam am Ende eine breite Mehrheit zusammen – aber nur um den Preis zahlreicher Ausnahmeregeln. Putins Ankündigung am Vortag, Nord Stream 1 nur noch zu 20 Prozent zu befüllen, bestärkte den Einigungswillen.

Was haben die Energieminister beschlossen?

Die Mitgliedsstaaten verpflichten sich, vom 1. August an bis zum 31. März des kommenden Jahres 15 Prozent weniger Gas zu verbrauchen als im Schnitt der voraus gegangenen fünf Heizperioden. Sollte die EU-Kommission formal feststellen, dass die Gasversorgung in Gefahr ist, kann eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedsstaaten den Notstand feststellen, was Gaszuteilungen zur Folge hätte. Dieser Mechanismus kann alternativ auch von fünf Mitgliedsstaaten ausgelöst werden. Er ist zunächst auf ein Jahr beschränkt, kann aber verlängert werden, wenn die Gaskrise andauert.

Reichen die Sparbeschlüsse, um den Notstand zu vermeiden?

Nach Angaben der EU-Kommission reicht eine Reduktion um 15 Prozent, kombiniert mit zusätzlichen Lieferungen aus Norwegen und über Flüssiggastanker, um die Gasversorgung in einem durchschnittlich kalten Winter auch dann zu sichern, wenn das russische Gas komplett ausfällt. Im ersten Halbjahr seien zusätzlich 19 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas und 14 Milliarden Kubikmeter Leitungsgas in die EU gelangt, bis Jahresende sollen es insgesamt 60 Milliarden Kubikmeter sein. Der ursprüngliche Kommissionsvorschlag hätte bedeutet, dass in der kommenden Heizperiode 45 Milliarden Kubikmeter weniger verbraucht worden wären – damit wäre Europa auch ohne russisches Gas durch einen extrem kalten Winter gekommen. Um möglichst viele Mitgliedsstaaten an Bord zu holen, wurden nun aber zahlreiche Ausnahmen in das Gesetz eingefügt. Werden sie alle in Anspruch bekommen, schrumpft die Sparleistung auf 30 Milliarden Kubikmeter.

Wer darf vom 15-Prozent-Ziel abweichen?

Es gibt insgesamt sechs Ausnahmen, von denen fast jedes Land die eine oder andere geltend machen kann. Die Baltischen Staaten zum Beispiel hängen noch vollständig am russischen Versorgungsnetz. Sie dürfen das Gassparen einstellen, wenn ihnen Moskau den Strom vor der vertraglich vereinbarten Übergangsfrist bis 2026 abstellt. Sämtliche Inseln, die ja nicht mit dem kontinentalen Gasnetz verbunden sind, müssen nicht sparen. Irland und Zypern allerdings haben schon angekündigt, dass sie freiwillig ihren Gasverbrauch reduzieren wollen. Auch Länder, deren Speicher bereits zu 80 Prozent gefüllt sind, werden ausgenommen. Produktionszweige wie Düngemittel, die für die Nahrungsversorgung wichtig sind, bleiben ebenfalls außen vor – das könnte Deutschland geltend machen. Länder wie Portugal oder Spanien, die kaum mit dem kontinentalen Netz verbunden sind, werden nicht einbezogen. Sollte in einem Land die Stromerzeugung nur durch mehr Gasverbrauch aufrecht erhalten werden können, sind ebenfalls Ausnahmen vorgesehen.

Warum gab es gegen den ursprünglichen Kommissionsplan so viel Widerstand?

Die eigene Währung, die Kontrolle der eigenen Grenzen und die Eigenständigkeit in Energiefragen sind Schlüsselbereiche nationalen Handelns. Währung und Grenzen haben die meisten EU-Mitglieder bereits an die Gemeinschaft abgegeben, in Energiefragen sind sie nach wie vor empfindlich. Erst der russische Druck hat überhaupt dazu geführt, dass gemeinsame Speicher und eine gewisse Kontrolle beim Sparverhalten der Nachbarn diskutiert werden. Allen Beteiligten ist klar, dass sie in Moskau nur Eindruck machen, wenn sie geschlossen handeln. Andererseits ist der Energiemix je nach geografischer Lage und politischen Prioritäten von Land zu Land sehr unterschiedlich. Die Südländer hatten Vorbehalte, dass sie die spezifisch deutsche Abhängigkeit von russischem Gas ausbaden sollen. Wie stark aber letztlich alle auf die Solidarität der Nachbarn angewiesen sind, zeigt das Beispiel Frankreich. Weil die Atommeiler marode sind oder wegen niedriger Wasserstände nicht ausreichend gekühlt werden können, muss nun deutscher Strom eingeführt werden.

Ist die Bundesregierung zufrieden?

Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte nach der Sitzung, Europa habe im Energie- und Klimabereich in den letzten Monaten erstaunlich viel Einheit bewiesen. Deutschland sei auf der europäischen Bühne zurück, das Verhältnis zu Frankreich eng und freundschaftlich – trotz ganz unterschiedlicher Konzepte im Energiebereich. Die Sparziele bewegten sich „ungefähr“ in dem Umfang, mit dem die russischen Ausfälle kompensiert werden könnten. Man müsse natürlich darauf achten, dass der nun beschlossene Krisenmechanismus nicht zu schwerfällig sei – in einer Notsituation müssten die Mitgliedsstaaten schnell handeln. Doch die Einigung nur fünf Tage nach dem Vorschlag der Kommission sei für europäische Verhältnisse ein Rekord. Europa solle sich auf einen kompletten Lieferstopp Putins einstellen – Gazprom sei zwar weiterhin an Geschäftsbeziehungen interessiert, werde aber vom Kreml gesteuert. Die Energieminister hätten bewiesen, dass sie dem russischen Druck standhalten könnten und dass die Solidarität mit der Ukraine nicht verhandelbar sei.