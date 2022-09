Varta tauscht den Chef aus

Beim Ellwanger Batteriehersteller Varta reißen die schlechten Nachrichten nicht ab. Nach zusammengestrichenen Geschäftsprognosen und einem heftigen Kursbeben folgt nun der nächste Kracher: Der langjährige Chef Herbert Schein legt sein Amt als Vorstandsvorsitzender der Varta AG mit sofortiger Wirkung nieder. Das teilte der Mdax-Konzern am Donnerstag mit. Nachfolger von Schein wird Markus Hackstein. Der Österreicher ist erst zum 1. August in den Vorstand berufen worden und verantwortete dort bis dato die Geschäftsbereiche Elektromobilität sowie Stromspeicher für private Haushalte und industrielle Anwendungen.

Schein soll neue Gesellschaft V4Drive SE führen

Herbert Schein, so geht aus der Mitteilung hervor, wird den Batteriehersteller allerdings nicht verlassen. Er soll künftig die bislang von Hackstein verantworteten Geschäftsbereiche in einer neuen Varta-Gesellschaft, der V4Drive SE, vorantreiben. Das Unternehmen wolle mit diesem Schritt „den schnell wachsenden Markt der großformatigen Lithium-Ionen-Zellen für E-Mobility und andere Anwendungen noch zielgerichteter adressieren“. Schein soll dieses Geschäft in neuen Strukturen weltweit aufsetzen.

V4Drive hat Varta seine im vergangenen Jahr vorgestellte Hochleistungszelle getauft, die unter anderem im Automobilbereich zum Einsatz kommen soll und die das Unternehmen ganz unbescheiden als „beste Zelle auf dem Markt“ anpreist. Ein erster Kunde ist dem Vernehmen nach Porsche, den Varta mit solchen Batterien beliefern will. Die zylindrischen Zellen mit den Abmessungen 21 Millimeter (Durchmesser) mal 70 Millimeter (Länge) sollen innerhalb von nur sechs Minuten vollständig geladen werden können und auch bei extrem tiefen Temperaturen noch leistungsfähig sein.

„International renommierter Technologieexperte“

„Herbert Schein ist ein international renommierter Technologieexperte und hat in seinen knapp drei Jahrzehnten bei Varta mehrfach bewiesen, dass er neue Geschäftsbereiche erschließen und bis zur Marktführerschaft entwickeln kann“, begründete Michael Tojner, Aufsichtsratschef und Varta-Großaktionär, die Personalie. Der österreichische Unternehmer hält 55 Prozent der Anteile von Varta.

Schein besitze langjährige Erfahrung als Top-Manager in vielen Positionen auf nationaler und internationaler Ebene und habe die Reputation als Kenner des Batteriemarkts und der -industrie. Das alles mache ihn zur idealen Besetzung für ein Unternehmen, das die Zukunft der Lithium-Ionen-Technologie in vielen Bereichen entscheidend prägen wird, so Tojner.

Was die Ausgliederung für die Beschäftigen im Varta-Dreieck Ellwangen, Nördlingen, Dischingen bedeutet, ließ sich am Donnerstag nicht in Erfahrung bringen. Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ erklärte ein Unternehmenssprecher, zum jetzigen Zeitpunkt keine, über die Pressemitteilung hinausgehenden Informationen, zu geben. Nur soviel: Die Neustrukturierung und die personellen Veränderungen seien „schon länger geplant gewesen“.

Erneuter Kursrutsch bei der Varta-Aktie

Bei den Varta-Investoren kam die Meldung nicht gut an. In einem schwachen Marktumfeld verlor die Aktie am Donnerstag noch einmal fast elf Prozent an Wert. Erst am vergangenen Freitag hatte der Konzern seine Geschäftsprognosen für das laufende Quartal und das Gesamtjahr zurückgezogen. Als Begründung nannte das Unternehmen die „weiter gestiegenen Kosten für Energie und der Rohstoffpreise bei limitierter beziehungsweise verzögerter Weitergabemöglichkeit an die Kunden“ sowie Verzögerungen bei zwei großen Aufträgen, weswegen „signifikante Volumina“ in diesem Jahr wohl nicht mehr ausgeliefert werden können. Der Kurs der Aktie brach daraufhin um 34 Prozent ein. Seit dem Rekordhoch von etwas mehr als 180 Euro im Januar 2021 summieren sich die Kursverluste sogar auf rund 85 Prozent.

Schein selbst sieht Varta „trotz des gegenwärtig schwierigen Marktumfelds“ gut für die Zukunft aufgestellt. Vor allem für den zukunftsweisenden Lithium-Ionen-Markt habe das Unternehmen die Grundlagen für weiteres Wachstum geschaffen. Schein zufolge ist die Technologie für die „nächsten zehn bis 15 Jahre“ das Maß der Dinge im Batteriebau – nicht nur für Knopfzellen, bei denen Varta die globale Markt- und Technologieführerschaft für sich reklamiert, sondern auch für Batterien für Elektroautos, für Bohrmaschinen, für Industrieroboter, für fahrerlose Transportsysteme und für Energiespeicher.

Drei Jahrzehnte bei Varta

Schein hat Elektrotechnik studiert und seine Karriere bei Philips in der Halbleiterindustrie begonnen. Im Jahr 1991 kam er zu Varta nach Ellwangen als Applikationsingenieur, kurz bevor der Konzern in eine tiefe Krise rutschte und zerschlagen wurde – eine Phase, über die der Manager heute sagt, die ihn „sehr geärgert“ habe. Weil Entscheidungen ohne strategischen Weitblick getroffen worden sein. „Die Batterietechnologie“, sagte Schein vor einigen Monaten im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, habe ihn von Beginn an fasziniert. Doch damals sei das Potenzial nicht erkannt worden. Heute sei die Batterie „strategische Zukunftskomponente“.

Die Varta AG von heute ist nur ein kleiner Teil des traditionsreichen Varta-Konzerns, dessen Ursprünge bis ins Jahr 1887 zurückreichen. In diesem Konglomerat war Ellwangen lange Zeit ein eher unbedeutender Produktionsstandort. Die Richtung wurde in Hannover und Hagen vorgegeben. Heute schlägt das Varta-Herz auf der Ostalb. Herbert Schein, von 2016 bis zu diesem Donnerstag Vorstandschef, hat daran maßgeblichen Anteil.