Varta-Chef Schein schmeißt hin

Der Vorstandsvorsitzende des Batteriekonzerns Varta, Herbert Schein, wird sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegen. Er bleibe jedoch bis Ende des Jahres im Vorstand, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Als Grund nannte Varta den Aufbau eines neuen Geschäftsbereichs. Schein soll das Geschäft mit E-Mobility und Batterypacks vorantreiben. Die Aktivitäten sollen künftig in einer eigenen Gesellschaft gebündelt werden. Die Position des Vorstandssprechers werde Markus Hackstein übernehmen, hieß es. Der Vorstand soll dabei künftig aus drei Personen bestehen. Die im MDax notierte Aktie weitete am Nachmittag ihre Verluste aus und gab um fast fünf Prozent nach.

Vor einigen Tagane hatte das Unternehmen seine zuletzt Ende Juli 2022 angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2022 und für das dritte Quartal zurückgenommen. Als Begründung schob Varta die „weiter gestiegenen Kosten für Energie und der Rohstoffpreise bei limitierter beziehungsweise verzögerter Weitergabemöglichkeit an die Kunden“ nach. Die panischen Reaktionen der Anleger dürfte aber vor allem darauf zurückzuführen sein, dass sich zwei große Aufträge verzögerten, weswegen Varta „signifikante Volumina“ in diesem Jahr wohl nicht mehr ausliefern könne.

Dem Vernehmen nach liefert Apple die neueste Generation seiner ebenfalls in der vergangenen Woche vorgestellten Airpods bereits mit Batteriezellen von Konkurrent Samsung aus. Zudem hätten die Kalifornier die erste Generation ihrer Kopfhörer, die noch exklusiv mit Varta-Batterien bestückt worden sei, aus dem Programm genommen.