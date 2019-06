Varta-Chef über den 100-Millionen-Kauf von Varta Consumer Batteries

Beim traditionsreichen Ellwanger Batteriehersteller Varta läuft es offenbar rund: Für 100 Millionen Euro übernimmt das Unternehmen Varta Consumer Batteries von der US-amerikanischen Energizer Holdings. Was die Übernahme für den Wirtschaftsstandort Ellwangen bedeutet und ob die Kartellbehörden noch einen Strich durch die Rechnung machen könnten, darüber hat Franz Graser mit dem Varta-Chef Herbert Schein gesprochen.

Herr Schein, was versprechen Sie sich von der Übernahme der Varta Consumer Batteries? Was bedeutet das für den Wirtschaftsstandort Ellwangen?

Zunächst einmal kommt durch die Akquisition die Marke wieder unter ein gemeinsames Dach der Varta AG. Das ist für uns wichtig, damit wir die Marke wieder gesamtheitlich positionieren können. Wir sind die Batterieexperten von der kleinen Knopfzelle über alkalische Batterien bis zu stationären Lithium-Ionen-Batterien, den Energiespeichern.

Wie unterschiedlich sind denn die Märkte, die Sie da bedienen?

Bei den Produkten der heutigen Varta AG, also noch ohne Varta Consumer Batteries, geht es darum, neue Batterietechnologien zu entwickeln. Unsere Kunden können dann damit noch kleinere und leichtere Geräte bauen. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen: Die neue Generation der Premium-Headsets. Wir haben vor einigen Jahren eine Lithium-Ionen-Zelle in einem Knopfzellenformat entwickelt. Und dieser Formfaktor ist für die Headsets extrem günstig. Nachdem wir den Herstellern für die Kopfhörer diese neuartige Batterie vorgestellt hatten, waren sie sich einig: Wir wollen diese Batterie haben. Was wurde daraus? Kleine, kompakte, schnurlose Bluetooth-Kopfhörer mit unseren Batterien.

Wie kann diese spezielle Expertise Ihrem neuen Geschäftsbereich Varta Consumer Batteries helfen? Wie sehen Sie die Zukunft der Standardbatterien?

Auch bei den alkalischen Rundzellen wollen wir in Forschung und Entwicklung investieren. Und da gibt es durchaus Synergien zwischen der heutigen Varta AG und Varta Consumer Batteries, wie beispielsweise im Bereich Forschung und Entwicklung und in der Produktionstechnologie. Wir haben ein tiefes Know-how in der Elektrochemie, aber auch in der Produktionstechnologie. In Ellwangen werden für die Batteriezellenproduktion hochautomatisierte Produktionslinien entwickelt, die zum großen Teil auch hier am Standort gefertigt werden. Die Varta AG ist heute ein Technologiekonzern und das wollen wir auch weiterhin sein. Davon profitieren alle Bereiche.

Warum ist Varta damals in verschiedene Geschäftsbereiche aufgeteilt worden?

Als ich damals erfuhr, dass die Varta aufgeteilt werden soll, war ich sehr enttäuscht. Umso mehr war es ein Ansporn, heute wieder einen vereinten Varta-Konzern zu schaffen.

Man glaubte damals, dass es ein Vorteil ist, Batterien mit anderen Consumer-Artikeln zusammen zu verkaufen, um dadurch die Chancen bei den Leistungen im Handel zu erhöhen. Das ist nicht in dieser Weise eingetreten, wie man es sich erhofft hatte. Die Fokussierung auf das reine Batteriegeschäft ist vielversprechender.

Wie schätzen Sie Ihre Marktposition ein?

In unseren wichtigen Segmenten sind wir heute Technologie- und bereits ein Marktführer. Das wollen wir jetzt auch bei den Lithium-Ionen-Zellen für die Hearables erreichen und haben uns zum Ziel gesetzt, bis spätestens Ende nächsten Jahres der weltweite Marktführer zu sein.

Ist davon auszugehen, dass die Kartellbehörden dieser Akquise auch zustimmen werden?

Ich gehe davon aus, dass die Kartellbehörden dem Kauf zustimmen werden. Aber wie bei solchen Transaktionen üblich, erfolgt zunächst die Unterzeichnung des Vertrags, das sogenannte Signing. Mit dem Closing, voraussichtlich im zweiten Halbjahr, wird der Kauf besiegelt. Erst dann gehört Varta Consumer zu uns. Ich glaube, das ist sehr positiv für den Standort und auch für die Mitarbeiter – sie sind künftig Teil eines größeren Konzerns, der neue Entwicklungschancen bietet.

Die Kaufsumme liegt bei rund 100 Millionen Euro. Wie haben Sie die Kaufsumme finanziert?

Das Geld, das wir beim Börsengang eingenommen haben, brauchen wir definitiv für den Ausbau der Produktion bei den Lithium-Ionen-Batterien. Deshalb haben wir den Kauf über Banken finanziert. Wir werden auch mit diesem Unternehmenskauf unsere Wachstumsstrategie ganz konsequent fortsetzen und weiterhin in unsere Produktionserweiterungen investieren.

Wie hat der Kapitalmarkt auf die Nachricht reagiert?

Wir haben unmittelbar nach dem Kauf unsere Investoren im Detail informiert. Die Resonanz war sehr positiv. Wir kaufen ja auch ein profi-tables Unternehmen.

Das bedeutet, dass es auch im Werk Dischingen weitergehen wird.

Das Werk in Dischingen produziert etwa 1,7 Milliarden Batterien und ist auch international renommiert. Das Wachstum in den vergangenen Jahren ist der Führung von Varta-Consumer-Batteries-Chef Peter Werner einschließlich dem gesamten Managementteam und jedem einzelnen Mitarbeiter zuzuschreiben. Nach der Ankündigung zum Kauf der Varta Consumer Batteries fanden am selben Tag Mitarbeiterversammlungen an allen Standorten statt. Dabei hat man gespürt, dass die Mitarbeiter das für gut befinden, dass Varta Consumer wieder unter dem Dach der Varta AG ist.

Es gibt ja noch Varta Autobatterien. Ist die Übernahme dieses Bereichs ein Thema für die nähere oder weitere Zukunft?

Wir fokussieren uns auf die Integration von Varta Consumer und unseren Wachstumskurs bei den Lithium-Ionen-Batterien voranzutreiben. Varta Automotive produziert Blei-Batterien für den Automobilbereich. Blei-Batterien kommen heute im Wesentlichen nur als Starterbatterien zum Einsatz. Auch diese Anwendung wird in Zukunft von der Lithium-Ionen-Technologie ersetzt werden.