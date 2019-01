US-Traditionsmarke Harley-Davidson schwächelt weiter

Von Schwäbische Zeitung

Ihre Geschichte bewegt die Menschen in der Region: Die fünfjährige Lilia aus Göppingen war zu Weihnachten nach Brasilien gereist, um ihre Verwandten zu besuchen. Dort wurde sie schwer krank und der Alptraum für die Familie begann. „An Weihnachten ging es mir so schlecht, dass ich ins Krankenhaus kam. Dort wurde ein Hirntumor festgestellt und entfernt. Es kam heraus, dass ich schwer an Krebs erkrankt bin. Nun möchte ich wieder nach Hause,“ heißt es in Lilias Namen auf dem Internetportal „GoFundMe“, einem Portal für Spendenaktionen.