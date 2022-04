US-Präsident kämpft mit Rohöl um Wählerstimmen

Die Kriegsbilder aus der Ukraine im Fernsehen findet Grace einfach nur „schrecklich“. Wie es die Pensionärin auch schmerzt, Mütter und Kinder auf der Flucht zu sehen. Dass dies etwas mit dem Preisschock an der Tankstelle zu tun haben soll, wenn sie ihren „Lexus“-SUV auffüllt, glaubt sie allerdings nicht. „Biden ruiniert unser Land“, beschwert sich die wohlhabende Republikanerin, die an der Küste in South Carolina lebt.

Nicht nur im konservativen Süden der USA denken die Amerikaner so. Die Kombination aus der höchsten Inflation seit 40 Jahren und Benzinpreisen, die zuletzt vor 14 Jahren im nationalen Durchschnitt auf mehr als vier Dollar pro Gallone (etwa ein Euro pro Liter) kletterten, lassen Präsident Joe Bidens Umfragewerte auf ein Rekordtief absinken. In einer aktuellen Umfrage von NBC zeigen sich nur noch 40 Prozent der Amerikaner mit seiner Amtsführung zufrieden.

Obwohl der Präsident seit dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine nicht müde wird, seine Landleute darauf vorzubereiten, dass die Auswirkungen Krieges sich auch in den USA bemerkbar machen, folgen ihm die Amerikaner bei dieser Einschätzung nicht. Nur etwa einer von vier macht den Ukraine-Krieg für die hohen Energiekosten verantwortlich, ungefähr so viele die Ölkonzerne und die Mehrheit Biden selbst.

Selbst bei den Anhängern seiner eigenen Partei halten doppelt so viele Demokraten in einer Umfrage der Quinnipiac University vom Donnerstag Inflation und Benzinpreise für das vordringliche Problem als die Ukraine. Das ist der innenpolitische Hintergrund, vor dem Präsident Biden jetzt so tief in die Strategische Ölreserve greift, wie nie zuvor in der Geschichte. Über die kommenden 180 Tagen werden die USA jeden Tag eine Million Barrel aus den Lagern freigeben.

„Schaut her, ich weiß, dass die Benzinpreise schmerzen. Ich verstehe das“, richtete sich der Präsident in einer viertelstündigen Ansprache an seine Landsleute. „Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, sie vor Putins Preisanstieg zu schützen.“

„Das sind nicht Putins Preise. Das sind Bidens Preise“, hält der Minderheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy dagegen. Der Gefolgsmann Donald Trumps wittert, wie der Rest seiner Partei, die Chance, bei den anstehenden Zwischenwahlen im November politisches Kapital aus dem Frust der Amerikaner über Inflation und Benzinpreisen zu schlagen.

Als Biden vergangenen Monat US-Sanktionen gegen russisches Öl und Gas ankündigte, überschätzte er die Bereitschaft der Republikaner, an einem Strang gegen Putin zu ziehen. Dieselbe Erfahrung machte der US-Präsident mit den Verbündeten im Mittleren Osten, die seine Appelle weitgehend ignorierten, die Ölproduktion zu steigern. Die OPEC beschloss am Donnerstag, die Tagesproduktion um bescheidene 432 000 Barrel zu steigern. Das ist etwas mehr als ein Fünftel des Öls, das aus Russland wegfällt und weit weniger als die USA erhofft hatten.

Während die Ölpreise auf dem Weltmarkt unmittelbar nach der Ankündigung um sieben Prozent fielen, bezweifeln viele Energiemarkt-Experten, dass der Griff in die Strategische Ölreserve einen nachhaltigen Effekt haben wird. „Das Russland-Problem ist zu groß, um es durch die strategische Ölreserve zu lösen“, meint etwa Bob McNally, der den früheren US-Präsidenten George W. Bush in Energiefragen beraten hatte. „Die Ölpreise werden hoch bleiben, solange das Russland-Risiko fortbesteht und sich intensiviert.“