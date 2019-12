US-Notenbank schaltet auf Abwarten

In Neu-Ulm und in Ulm ist es am Dienstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Die genauen Hintergründe des Einsatzes sind noch unklar.

Wie ein Sprecher des für den Einsatz zuständigen Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten auf Nachfrage von Schwäbische.de sagte, bestehe keinerlei Gefahr für die Bevölkerung. „Es klang am Anfang nach mehr“, so der Sprecher.

Nach bisherigem Kenntnisstand seien gegen 20.30 Uhr mehrere Hinweise eingegangen, wonach in Neu-Ulm ein „Knall“ zu hören war.