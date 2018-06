US-Justiz mit Biss und scharfen Zähnen

Die juristische Bedrohungslage für Volkswagen wächst. Inzwischen wurde bekannt, dass VW schon im April 2014 in Amerika versucht hat, die Abgasmanipulationen an Dieselmotoren zu beheben. Kunden sollten ihre Autos in die Werkstätten bringen, um eine neue Software für die Motorsteuerung installieren zu lassen. Agenturen berichten, ein Sprecher der kalifornischen Umweltbehörde habe das Schreiben als „Teil einer landesweiten Rückrufaktion von VW“ bezeichnet.

Ob damit die Version zu halten ist, der bisherige Konzernvorstand habe von alldem nichts gewusst, ist offen. Die Informationen dürften jedenfalls Futter für die Anwälte sein, die Sammelklagen gegen VW entgegennehmen. Schon sollen rund 40 davon nach Angaben des Rechercheverbundes von Norddeutschem Rundfunk und Süddeutscher Zeitung bei Gerichten in Kanada und Amerika eingegangen sein. Amerikanische Gerichte werden dafür gern ausgewählt, weil sie oft höhere Strafen und auch höhere Entschädigungen verhängen.

Aber amerikanische Behörden scheinen auch mehr „Biss“ an den Tag zu legen, wenn Straftaten und Manipulationen aufgedeckt werden. VW ist dabei aktuell in schlechter Gesellschaft. Die Korruption beim Fußball-Weltverband Fifa, die Zinsmanipulationen durch Banken, die Steuerhinterziehung in der Schweiz oder auch der Versuch von Toyota, bekannte Mängel an seinen Autos zu verschweigen – alles wurde und wird von amerikanischen Behörden und Staatsanwälten ans Licht gezerrt.

Sprungbrett für politische Karriere

Zeigen sie schärfere Zähne als andere? „Das ist zu Teilen so“, sagt der Kölner Professor für Internationale Politik, Thomas Jäger: „Das liegt daran, dass die Staatsanwälte zum Teil eben gewählt werden und diesen Moment nutzen, um politische Karriere zu machen.“ Und politische Karriere mache man eben vor allem mit dem Auftritt, Recht und Gesetz wirklich zu verteidigen.

Nur falle auf, dass gegen amerikanische Missetäter nicht immer mit gleicher Härte vorgegangen wird. Jäger sieht die Strafverfolgung in Amerika auch von wirtschaftlichen und politischen Interessen abhängig: „Das ist jedenfalls nicht ganz auszuschließen.“ Jäger hat beobachtet, „dass politische Überlegungen eben gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten in diese Fragen mit hineinspielen“. So wundert es ihn etwa, dass die großen, nahezu monopolartig agierenden amerikanischen Ratingagenturen noch nicht dafür belangt worden sind, dass sie vor der Finanzkrise Schrottpapieren die höchsten Bonitätsnoten zuerkannt haben. Oder dass Steuerhinterziehung in der Schweiz auf amerikanische Initiative hin nahezu ausgetrocknet wurde, das Steuerparadies im amerikanischen Delaware aber weiterhin blüht.

Der Wirtschaftsethiker Thomas Pogge hat eine Ahnung, woran das liegen könne. Er fragt sich, warum der Steuersatz für Hedgefondsmanager nur bei 15 Prozent liege und viele andere Normalverdiener höhere Abgaben leisten müssten. „Nun, es hat was damit zu tun, dass sie gut Einfluss nehmen können“, sagt er über die Fondsmanager. Millionen an Wahlkampfspenden seien für die Branche ein gutes Investment. Pogge äußerte sich auf einer Veranstaltung des Netzwerks Steuergerechtigkeit. Das hat offenbar auch in Amerika noch viel zu tun. Aber klar: Motormanipulationen entschuldigt das nicht.