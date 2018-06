US-Behörde gestattet ZF Übernahme von TRW

Der Zulieferer ZF Friedrichshafen AG kommt der Übernahme des US-Konzerns TRW Automotive Inc. näher. Die US-Wettbewerbsbehörde FTC gab am Dienstag bekannt, welche Auflagen der Konzern erfüllen muss, um TRW eingliedern zu können. Damit ist der Weg frei für das Milliardengeschäft.

ZF muss sich innerhalb eines halben Jahres unter anderem vom Geschäftsbereich Fahrwerkskomponenten und Aufhängungen trennen. Diese Vorgabe betrifft fünf Standorte in Nordamerika und Europa. Nach Angaben der FTC handelt es sich um Werke in den USA, Kanada, Tschechien und Deutschland sowie um eine deutsche Forschungsstätte.

Im vergangenen Monat hatte TRW bekannt gegeben, den Geschäftsbereich Aufhängungen an das japanische Konglomerat THK zu verkaufen. Fachleute hatten dies als Zugeständnis an die US-Kartellbehörde gewertet. TRW entwickelt und produziert Gestänge und Radaufhängungsprodukte, unter anderem für schwere Lastwagen. Der Bereich erzielt Umsätze in Höhe von rund 550 Millionen Dollar. Die US-Behörden wollen verhindern, dass es auf dem Markt für Fahrwerkkomponenten zu Wettbewerbsverzerrungen kommt. Neben ZF und TRW fertigt in Nordamerika nur noch ein weiteres Unternehmen solche Stangen für schwere Lastwagen.

Die FTC (Federal Trade Commission, übers.: Bundeshandelskommission) wacht über den Wettbewerb, nimmt sich aber auch Fragen des Verbraucherschutzes an. Ihre Aufgabe besteht darin, Unwuchten und Zusammenballungen auf dem US-Markt zu verhindern.

Die Zustimmung der US-Kartellwächter galt unter Experten als letzte große Hürde, bevor ZF die Übernahme von TRW abschließen kann. Jetzt befassen sich noch die Aufsichtsbehörden in Mexiko mit dem Geschäft, sie folgen üblicherweise dem Votum der USA. In allen Ländern weltweit, in denen TRW und ZF vertreten sind, müssen Behörden die Übernahme genehmigen. Die EU-Wettbewerbshüter hatten bereits im März unter Auflagen zugestimmt.

ZF will TRW für rund 9,5 Milliarden Euro kaufen. TRW ist spezialisiert auf autonomes Fahren und Sicherheitstechnik. Nach wie vor rechnet ZF damit, den US-Konzern bis Mitte des Jahres eingliedern zu können. Durch den Zusammenschluss entsteht der weltweit zweitgrößte Zulieferer.

