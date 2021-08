Urbane Mobilität steht bei Messe Eurobike im Fokus

Mobilität wandelt sich und umweltfreundliche Verkehrsstrukturen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Eine Entwicklung die auch vor der Eurobike nicht Halt macht. So nehmen urbane Mobilität und entsprechende Produkte auf der 29. Eurobike, vom 1. bis 4. September in Friedrichshafen, großen Raum ein. Die Leitmesse der Fahrradbranche öffnet, nach coronabedingter Pause, erstmals seit 2019 ihre Tore für Fachbesucher und das interessierte Publikum. Gleichzeitig zum letzten Mal veranstaltet die Messe Friedrichshafen das Branchentreffen auf heimischen Terrain, ehe die Eurobike 2022 nach Frankfurt umzieht.

Während an den ersten beiden Messetagen das Fachpublikum unter sich bleibt, haben alle Fahrrad-Enthusiasten an den sogenannten Festival-Days, Freitag und Samstag, 3. und 4. September, die Gelegenheit, Produktinnovationen von 630 Ausstellern aus 42 Nationen unter die Lupe zu nehmen. Anfassen und Ausprobieren sind dabei ausdrücklich erlaubt: Besucher dürfen Produktneuheiten und Fahrrad-Trends auf einem abgesteckten Parcours rund um das Messegelände testen.

Im Mittelpunkt der Neuheiten, die auf der Eurobike 2021 präsentiert werden, stehen ganz klar: Funktionalität, Alltagstauglichkeit, Optik, Nachhaltigkeit, intelligente Systeme sowie urbane E-Bikes. Im Reisebereich können Besucher zudem zahlreiche internationale und regionale Reiseziele, Hotels oder Radreiseanbieter entdecken.