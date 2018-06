Untersuchungsausschuss im Abgas-Skandal gefordert

Der Termin war geschickt gewählt. Während in Wolfsburg die VW-Spitze vom höchsten Verlust in der Konzerngeschichte reden musste, ging in Berlin die Opposition in die Offensive. Grüne und Linke drängen auf vollständige Aufklärung und beantragen die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses im Bundestag. VW verschleiere, die Bundesregierung tue auch im siebten Monat der Abgas-Affäre nichts, beklagt die Opposition und will jetzt selbst Licht in das Dunkel bringen.

„Wir hatten viel Geduld mit der Bundesregierung“, erklärte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. Damit sei es jetzt allerdings vorbei, gehe es darum aufzuklären und zu erfahren, „wer hat wann was gewusst“. Die Opposition will herausfinden, ob die Bundesregierung eine Verantwortung dafür trägt, dass es bei VW, aber auch bei anderen Automobilkonzernen zu Manipulationen der Abgas- und Verbrauchswerte gekommen war? Noch vor der Sommerpause sollen von den acht Bundestagsabgeordneten, die dem Gremium angehören werden, Arbeitsauftrag, Programm und Zeugen feststehen, deutlich vor der Bundestagswahl die Arbeit abgeschlossen, der Skandal durchleuchtet und der Bericht vorgelegt werden.

Verkehrsminister, VW-Vorstände, Experten, Mitarbeiter des Konzerns und des Kraftfahrtbundesamtes im Kreuzverhör – der Untersuchungsausschuss dürfte den Bossen der Autohersteller höchst ungelegen kommen. Weitere Negativschlagzeilen dürften da programmiert sein.

Scharfe Kritik an Dobrindt

„Wir setzen das schwerste Schwert ein, das die Opposition zur Verfügung hat“, erklärte Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch. „Es hat viel zu lange ein Tricksen und Täuschen gegeben“, sagte er und richtete schwere Vorwürfe an Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). „Die Bundesregierung ist extrem zahm geblieben“, kritisierte Bartsch die Zurückhaltung vor allem des Kanzleramtes und des Bundesverkehrsministeriums. Dafür müsse es Gründe geben, die es aufzudecken gelte. „Wir wollen helfen, dass Arbeitsplätze gesichert werden“, erklärte Bartsch. In der Arbeit des Ausschusses liege auch eine Chance für die Autobauer. Nur wer modernste, innovative und umweltfreundliche Autos baue, werde in Zukunft auf den Märkten erfolgreich sein. Wenn die Bundesregierung jetzt ihre schützende Hand über VW & Co. halte, gefährde sie die Autoindustrie, glaubt Hofreiter.

In den USA drohen als Folge des Skandals Milliarden-Zahlungen, und auch in Deutschland wird der Ruf nach Entschädigung und juristischen Konsequenzen laut. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Bundesverkehrsminister Dobrindt hatte zuletzt einen Untersuchungsbericht vorgelegt, der zu dem Ergebnis kommt, dass andere Hersteller Ausnahmeregelungen der EU ausgenutzt hätten und damit auch Abgaswerte nicht korrekt angegeben hätten.

Die Koalitionsfraktionen können die Einsetzung des Untersuchungsausschusses zwar verzögern, allerdings wegen der Minderheitenrechte der Opposition nicht verhindern. Bereits in der übernächsten Woche soll im Bundestag darüber entschieden werden.