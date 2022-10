Unternehmer Harald Marquardt zeigt der IG Metall klare Kante

Er gilt als ein Mann der klaren Worte: Der Unternehmer Harald Marquardt führt für die Arbeitgeber die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg. Damit hat der Verband die IG Metall nach der ersten Gesprächsrunde Mitte September überrascht. Als Kampfansage an die Gegenseite will Marquardt das jedoch nicht verstanden wissen. Kämpfen will er dagegen als Verhandlungsführer „für jeden einzelnen Arbeitsplatz in der Industrie“, sagt der Chef des gleichnamigen Unternehmens aus Rietheim-Weilheim (Landkreis Tuttlingen). Für eine Erhöhung der Entgelte sieht er keinen Spielraum.

Mancher dürfte sich an Marquardts Aussage erinnern, die IG Metall sei „eine Luxusgewerkschaft“. Das sei jedoch ursprünglich ein Zitat des früheren IG-Metall-Vorsitzenden Berthold Huber gewesen, sagt Marquardt. Deshalb habe er die Kritik der Gewerkschaft an seinen Worten nie verstanden. Richtig sei jedoch, die Tarifgehälter in der Metall- und Elektroindustrie seien die höchsten nach der Chemiebranche. „Den Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie geht es gut“, so Marquardt. Eine Entgelterhöhung von acht Prozent für zwölf Monate, wie die IG Metall es fordert, könnte für viele Industrieunternehmen im Land den „Todesschuss“ bedeuten.

Soweit werde es nicht kommen, macht der Verhandlungsführer klar: „Wir befinden uns in einer Krise. Der Spielraum für Lohnerhöhungen liegt bei Null.“ Ein offizielles Angebot hat der Verband allerdings bisher nicht vorgelegt. Die erste Verhandlungsrunde in Kornwestheim bei Stuttgart endete am 14. September ohne Ergebnis. Auch der zweite Termin am 12. Oktober könnte ohne Gegenangebot der Arbeitgeber verstreichen, wie bereits die Tarifbezirke in Bayern und Norddeutschland vormachten.

Eine dritte Runde Ende Oktober wäre die letzte Chance vor Ablauf der Friedenspflicht einen Abschluss hinzubekommen. Doch die Positionen der Tarifparteien liegen meilenweit auseinander. Was die Arbeitgeber vermeiden wollen, ist eine Erhöhung der Entgelte, die dauerhaft in die Tariftabellen einfließt. Vor allem peilt Südwestmetall einen „differenzierten“ Abschluss an, der auch kleineren Unternehmen Luft zum Atmen lässt.

Nicht zufällig kommt mit Harald Marquardt der Verhandlungsführer aus den Reihen der Autozulieferer. Rund 1000 gibt es davon in Baden-Württemberg, die meisten davon sind kleine bis mittlere Betriebe. Dort ist der Leidensdruck besonders groß. Die Transformation zur E-Mobilität, Chipmangel, Lieferprobleme und der Rückgang der Pkw-Produktion machen den Betrieben schwer zu schaffen. Die zusätzliche Belastung durch die Energiekrise bringt einige der häufig margenschwachen Zulieferer in Bedrängnis. Auf der anderen Seite verdienen die ebenfalls von Südwestmetall vertretenen Automobilkonzerne derzeit prächtig. Die Entscheidung für Marquardt könnte also richtungsweisend für die Höhe und Ausgestaltung des Tarifabschlusses sein.

Denn die große Spreizung in der Metall- und Elektroindustrie ist für die Arbeitgeber eine große Herausforderung. Es könne keine „one-size-fits-all-Lösung“ geben, wie die IG Metall sie anstrebt. Einmalzahlungen sind für die Arbeitgeber hingegen vorstellbar, da sie die Gehälter nicht dauerhaft erhöhen.

Die sogenannte Inflationsprämie, mit der die Ampel-Regierung solche Gehaltszuschläge der Arbeitgeber bis zu 3000 Euro begünstigen will, könnten laut Marquardt beim Tarifabschluss eine „wesentliche Rolle“ spielen. Doch bisher fehlen noch wichtige Details, die die Politik festlegen muss. So sei beispielsweise noch nicht klar, ob die steuerfreie Inflationsprämie auch von Sozialabgaben befreit würde und ob sie, wie das Kurzarbeitergeld, unter den Progressionsvorbehalt falle.

Klar ist aus Sicht der Arbeitgeber: „Die Unternehmen können nicht die gesamte Inflation ausgleichen.“ Es sei Aufgabe der Politik, Verbraucher und Unternehmen zu entlasten. Leider geschehe das Gegenteil. Bei den Energiekosten rangiere Deutschland an der Spitze, es gebe bereits einen „schleichenden Abwanderungsprozess“ der Unternehmen aus Deutschland. Weitere Belastungen für die Wirtschaft seien Gift.

Von der angekündigten Kampfbereitschaft der IG Metall will sich Marquardt nicht beeindrucken lassen: „Persönlich gebe ich nichts darauf, ob die IG Metall 1000, 1500 oder 10 000 Menschen auf den Hof treibt. Wir setzen auf die Vernunft der schweigenden Masse.“