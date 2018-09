Unternehmen fordern Steuerreform

Deutsche Unternehmen fürchten angesichts international sinkender Unternehmenssteuersätze erhebliche Wettbewerbsnachteile. Damit steigt der Druck auf die Bundesregierung, eine Unternehmenssteuerreform auf den Weg zu bringen. Das geht aus dem gerade veröffentlichten Jahresmonitor der Stiftung Familienunternehmen hervor. Mit 1250 befragten Unternehmen ist es die größte Befragung zum internationalen Steuerwettbewerb. Durchgeführt wurde die Studie im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen durch das Münchener Ifo Institut.

Neben den USA, Frankreich und Großbritannien haben zahlreiche Staaten zuletzt spürbare Senkungen der Unternehmenssteuern beschlossen oder bereits umgesetzt. Das bringt deutschen Unternehmen Wettbewerbsnachteilen gegenüber den dort ansässigen Unternehmen. Deutsche Firmen können allenfalls über Niederlassungen vor Ort von den Steuersenkungen profitieren.

Deutschland verliert an Boden

„Die Bundesregierung sollte die Ergebnisse als Weckruf ansehen, nach Jahren des Stillstands die steuerliche Attraktivität von Deutschland als Unternehmensstandort zu steigern“, fordert Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen.

Einer Rangliste der OECD zufolge findet sich Deutschland auf Platz fünf der Staaten mit den höchsten Unternehmenssteuersätzen – und rückt weiter nach oben. Während der durchschnittliche nominale Steuersatz hierzulande bei knapp 30 Prozent liegt, liegt er in den Vereinigten Staaten mit knapp 26 Prozent und in Großbritannien mit 19 Prozent deutlich darunter.

„Nötig wäre eine Senkung der Steuerbelastung für Unternehmen in Deutschland um mindestens fünf Prozentpunkte, um faire Bedingungen herzustellen. Gerade Familienunternehmen drohen ansonsten die Verlierer des internationalen Steuerwettbewerbs zu werden“, Kirchdörfer

Auch die Autoren des ifo Instituts empfehlen eine Unternehmenssteuerreform in Deutschland. „Die Ergebnisse der Befragung verdeutlichen den Handlungsbedarf zur Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen in Deutschland, um weitere Verlagerung in Niedrigsteuerländer und das Ausland zu verhindern und damit Arbeitsplätze und Steueraufkommen in Deutschland zu sichern“, heißt es in der Studie.

Zu viel Steuerbürokratie

Dass Staaten ihre Standortbedingungen mit niedrigeren Unternehmenssteuern entscheidend verbessern, zeigt das Beispiel der USA. Knapp 27 Prozent der in den USA vertretenen deutschen Unternehmen erklärten, als Reaktion auf die Senkung der Unternehmenssteuern durch US-Präsident Donald Trump ihre Kapazitäten vor Ort auszubauen. Weitere 14,2 Prozent der befragten Unternehmen planen gar die Neuerrichtung von Kapazitäten.

Die Unternehmen sehen Handlungsbedarf für den deutschen Gesetzgeber. Der größte Teil der Firmen (70 Prozent) sieht im Abbau der Steuerbürokratie eine Priorität. Der Zeitaufwand, den Unternehmen für Steuern benötigen, war in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. 56 Prozent der Unternehmen befürworten mehr internationale Koordination im Steuersektor. Fast die Hälfte der befragten Unternehmen (knapp 45 Prozent) fordert eine Senkung der Unternehmenssteuersätze.