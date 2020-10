Unternehmen aus dem Südwesten wettern gegen Anspruch auf Homeoffice

So sieht der Gesetzesentwurf aus

Bisher sind deutsche Arbeitgeber nicht verpflichtet, dem Wunsch nach Homeoffice nachzukommen. Unternehmen können die Anfragen ihrer Mitarbeiter formlos ablehnen und müssen das auch nicht begründen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales will das ändern und einen gesetzlichen Anspruch auf 24 Tage mobiles Arbeiten im Jahr verankern. „Jeder, der möchte und bei dem es der Arbeitsplatz zulässt, soll im Home-office arbeiten können – auch wenn die Corona-Pandemie wieder vorbei ist“, kündigte Arbeitsminister Hubertus Heil an. Falls ein Arbeitgeber einen Antrag auf den gesetzlichen Anspruch ablehnen will, muss er das innerhalb einer bestimmten Frist begründen.

Das Ministerium bezeichnet mobile Arbeit als die Arbeit, die außerhalb der Betriebsstätte, also von unterwegs und von Zuhause, stattfindet. Nach Berechnungen des ifo-Instituts könnten 56 Prozent der Beschäftigten in Deutschland im Prinzip mobil arbeiten. In Großstädten ist der Anteil der Homeoffice-fähigen Jobs deutlich höher als in ländlichen Regionen.

Laut Arbeitsministerium bestünde zwar schon heute bei vielen Unternehmen die Möglichkeit mobil zu arbeiten – dennoch herrsche in Deutschland eine starke Anwesenheitskultur.

Das Bundeskanzleramt hat den Gesetzentwurf bereits kurz nach der Vorstellung abgelehnt. Er sei für eine weitere Abstimmung zwischen den Ministerien nicht geeignet, hieß es. Der Entwurf ist also erst einmal vom Tisch, die Idee des gesetzlichen Anspruches jedoch nicht – das Arbeitsministerium will das Projekt weiterverfolgen. (ehe)