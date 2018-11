Umwandeln statt abbauen: Neue Wege in Sachen Resturlaub

Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Mittwochnachmittag mit einem Dutzend Beamten eine Shisha-Kneipe in der Ulmer Innenstadt durchsucht und ein hochwertiges Motorrad beschlagnahmt. Hintergrund dieses Einsatzes sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft Ulm Ermittlungen in wenigstens 30 Betrugsfällen im Ulmer und Neu-Ulmer Rotlichtmilieu, bei dem drei Männer seit Anfang 2015 mehr als 30 Gäste ihrer Etablissements in Ulm um mehr als 62000 Euro betrogen haben sollen.