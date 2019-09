Umfrage: Viele Verbraucher erwarten Abschwung

Die Stadt Ravensburg hat sich still und leise von den vor vier Jahren öffentlichkeitswirksam installierten Pfandringen an Mülleimern verabschiedet. Die Metallringe mit Aussparungen für Flaschen sollten den Pfandsammlern das Leben leichter machen. Diakon Gerd Gunßer von der Diakonischen Bezirksstelle in Ravensburg fordert, dass die kaputten oder abmontierten Pfandringe wieder ersetzt werden. „Ich würde das befürworten, damit mehr Menschen in Würde Flaschen sammeln können und nicht in Müll und Scherben wühlen müssen“, sagte er der „Schwäbischen ...