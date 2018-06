Ufo-Chef hat Kontakt zur Lufthansa aufgenommen

Die Gewerkschaft der Flugbegleiter Ufo will die Gespräche mit der Lufthansa wieder aufnehmen. „Ich persönlich habe dann gestern Kontakt zum Lufthansa-Management aufgenommen“, bestätigte der Ufo-Chef Nicoley Baublies am Donnerstagabend.

„Die Lufthansa hat quasi kapituliert, indem sie für den morgigen Tag fast alles gestrichen hat.“ Daher habe er den ersten Schritt gemacht. „Im Augenblick der Stärke sozusagen, darf man Größe zeigen“, so Baublies. Die Gewerkschaft hat ihre Mitglieder am Freitag zu einem bundesweiten Streik aufgerufen.

Die Lufthansa sei weiter zu Gesprächen bereit, sagte der Lufthansa-Vorstandsvorsitzende Christoph Franz am Donnerstag im „heute journal“ des ZDF. „Wann die Verhandlungspartner die Gespräche wieder aufnehmen, steht laut Baublies noch nicht fest. „Aber wir werden es schnell angehen.“

Der für Freitag bundesweit geplante Streik wird dadurch aber nicht mehr verhindert. Rund 1200 von 1800 Flügen hat die Lufthansa bereits abgesagt, damit Passagiere nicht in den Terminals stundenlang auf ihre Flüge warten, sondern zu Hause bleiben, mit Wettbewerbern fliegen oder auf Bahn und Auto umsteigen. Ob Lufthansa und Ufo schon am Wochenende über höhere Gehälter verhandeln, dürfte sich am Freitag entscheiden.