„Twitter Files“ und Meinungsfreiheit: Bei Twitter herrscht Zwist ums Zwitschern

„The bird is freed“ – Der Vogel ist befreit. Nach langem Hin und Her verkündete Elon Musk Ende Oktober die Übernahme des Microblogging-Dienstes Twitter, die ihm rund 44 Milliarden US-Dollar wert war. Sein Ziel: Die Meinungsfreiheit auf der Plattform zu stärken und Transparenz walten zu lassen. Die Moderation der veröffentlichten Inhalte will er deshalb auf ein Minimum reduzieren. An seinem erklärten Ziel, die Redefreiheit beim Dienst mit den 280 Zeichen zu stärken, hält Musk weiterhin fest.

Mit der Enthüllung von Interna will Musk nun belegen, dass die US-Politik vor seinem Einstieg Einfluss auf Twitter genommen habe und bestimmte Inhalte dadurch systematisch unterdrückt worden seien. Gegen sein gesetztes Ziel der Meinungsfreiheit scheint Musk jedoch selbst hin und wieder zu verstoßen. Kürzlich ließ der Twitter-Chef die Konten von Journalisten sperren. Kritiker befürchten nun, dass Twitter künftig zu einem Ort für Hass und Falschmeldungen werden könnte. Inwieweit sind die Befürchtungen gerechtfertigt?

Lasche Moderation und brisante „Twitter Files“

Auf der einen Seite herrscht Kritik an Musks lascher werdender Moderation der Twitter-Beiträge – der Meinungsfreiheit zuliebe. Auf der anderen Seite sind da die „Twitter Files“, interne Dokumente aus dem Hause Twitter, die zeigen sollen, wie viel – laut Musk unberechtigte Zensur – bei Twitter vor seiner Zeit geherrscht haben soll.

Im Fokus eines „Twitter Files“-Tweets steht beispielsweise ein Artikel der „New York Post“ aus dem Jahr 2020, in dem es um problematische Auslandsgeschäfte Hunter Bidens, dem Sohn des noch im selben Jahr gewählten US-Präsidenten Joe Biden, geht. Twitter sperrte den Artikel allerdings.

Unter dem Vorwand, dass die Informationen aus illegalen Hacks stammten, die Herkunft also nicht klar war, verbot der Dienst die Verbreitung auf seiner Plattform. Die brisanten Informationen sollen damals auf dem Laptop des Präsidentensohns gefunden worden sein. Mittlerweile steht allerdings fest, dass die Inhalte echt waren. Die Sperre wurde aufgehoben und Twitter entschuldigte sich später dafür, den Sachverhalt falsch eingeschätzt zu haben.

Half die Sperre den Demokraten?

Handelte es sich bei der Zensur also um Wahlkampfhilfe für die Demokraten? US-Konservative sahen das als Beweis dafür, dass Twitter ihren Einstellungen und Ansichten gegenüber grundsätzlich voreingenommen sei, deswegen Zensur betrieben habe und Biden so die Wahl gegen Donald Trump gewinnen konnte.

Ein weiteres „Twitter File“ soll zudem belegen, dass die Plattform in der Vergangenheit Inhalte von Nutzern mit unliebsamen politischen Meinungen und Einstellungen gezielt unterdrückt haben soll – für Musk ein Beweis der politischen Einflussnahme auf Twitter und ein weiterer Grund für ihn, die Plattform so offen und transparent wie nur möglich zu gestalten.

Twitter gestaltet den Diskurs mit

Im weltweiten Vergleich ist Twitter – was die Nutzerzahlen angeht – zwar nicht der größte Player unter den Sozialen Netzwerken. Facebook kratzt an der Drei-Milliarden-Marke, Instagram hat weltweit fast 1,5 Milliarden Nutzer. Twitter kommt auf rund 346 Millionen Nutzer, davon etwa acht Millionen in Deutschland.

Twitter gilt bei vielen Nutzern aber nach wie vor als Ort für eine lebendige Debattenkultur – und hat regelmäßig Einfluss auf den gesellschaftlichen und politischen Diskurs: im Zuge der „#MeToo“-Bewegung oder während der Corona-Pandemie war Twitter für viele Nutzer ein wichtiges Medium.

Auch für die Politik: 83 Prozent der Bundestagsabgeordneten haben einen Twitter-Account (Stand: Januar 2022). Fünf Jahre zuvor lag die Twitter-Quote noch bei 60 Prozent. Heute twittern vor allem die Grünen-Abgeordneten (94 Prozent), dicht gefolgt von der FDP und der Linken. Am wenigsten Twitter-affin scheinen die Abgeordneten der Union zu sein (71 Prozent).

Offener Meinungsaustausch muss geregelt sein

Musk geht es laut eigener Aussagen darum, politisch motivierte Zensur und die damit einhergehende Unterdrückung der freien Meinungsäußerung zu beenden. Seine Intention für Twitter bleibt weiterhin, eine Plattform für offenen Meinungsaustausch zu bieten, ganz ohne politischen Einfluss. Dafür muss sich Twitter aber auch an rechtliche Vorgaben halten.

Meinungsfreiheit hat ihre Grenze im Schutz des anderen, schreibt das baden-württembergische Innenministerium auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. „Das Internet und insbesondere die Sozialen Netzwerke dienen jedoch immer wieder als Katalysatoren, als Brandbeschleuniger, wenn es darum geht, Hass und Hetze oder Unwahrheiten weiter zu verbreiten“, heißt es in der Antwort weiter. „Im schlimmsten Fall können in dieser Spirale auch Worte in Taten münden.“

In Deutschland müssen Plattformen illegale Inhalte löschen

In Deutschland ist der Sachverhalt klar: Hier gilt das sogenannte Netzwerkdurchsuchungsgesetz, das darauf abzielt, Beleidigungen und andere strafbare Inhalte im Internet zu bekämpfen. Plattformen, die dem nicht nachkommen, drohen Geldbußen von bis zu 50 Millionen Euro.

Außerdem ist Mitte November das sogenannte Gesetz über digitale Dienste in Kraft getreten, das die Entfernung illegaler Inhalte innerhalb der Europäischen Union erleichtern soll. „Es unterwirft digitale Plattformen einem neuen Rahmen, der für Transparenz und Rechenschaftspflicht sorgt“, schreibt das baden-württembergische Innenministerium. „An dieses Gesetz muss sich auch Twitter in Europa halten.“

Deutsche Behörden kritisieren Twitter und Co. schon länger. „Ein Unternehmen, welches in Europa agiert, muss sich an die europäischen Gesetze halten“, teilt Stefan Brink, Landesdatenschutzbeauftragter für Baden-Württemberg, mit. In einem Gastbeitrag beim Portal netzpolitik.org positioniert er sich klar: Öffentliche Stellen sollten sich über kurz oder lang von Facebook, Instagram und Twitter verabschieden – um auf anderen Wegen zu kommunizieren.

Twitter bleibt für manche Stellen trotzdem wichtig

Das baden-würtembergische Innenministerium hebt allerdings die Wichtigkeit der Plattform hervor. „Twitter hat sich in der Vergangenheit als Plattform für eine schnelle Verbreitung von Informationen, insbesondere auch in Krisenlagen, bewährt“, heißt es. Vor allem für die Polizei sei Twitter in solchen Fällen „ein unverzichtbarer Teil der Öffentlichkeitsarbeit“. Elementar sei hierbei allerdings die Verlässlichkeit der Informationen – und diese gilt es zu gewährleisten.

Musk will Meinungsfreiheit, sperrte allerdings Journalisten-Accounts

Musk hatte kürzlich für Diskussionen gesorgt, nachdem Twitter die Konten mehrerer Journalisten bekannter US-Medien gesperrt hatte. Er warf ihnen vor, Echtzeit-Daten zu seinem Standort veröffentlicht zu haben – eine Gefahr für ihn und seine Familie.

Nach internationaler Kritik schaltete Twitter die Accounts allerdings wieder frei. Auch das Auswärtige Amt meldete sich danach zu Wort und sieht vor allem eine Gefahr. „Pressefreiheit darf nicht nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden“, twitterte das Ministerium. „Damit haben wir ein Problem, Twitter.“

Zieht sich Musk wirklich zurück?

Viel Bewegung beim Online-Dienst – auch an der Spitze? „Soll ich als Chef von Twitter zurücktreten? Ich werde mich an das Ergebnis halten“, fragte Musk kürzlich die Twitter-Nutzer. Mehr als 17 Millionen von ihnen beteiligten sich an der Umfrage. Das Ergebnis: 57,5 Prozent stimmten für Musks Rückzug. Seine Antwort folgte prompt: „Ich werde als CEO zurücktreten, sobald ich jemanden finde, der blöd genug ist, den Job zu übernehmen!“

Mastodon – die dezentrale Plattform

Inzwischen suchen etliche Nutzer nach einer Twitter-Alternative. Eine Massenabwanderung erwarten Experten jedoch nicht. Vielmehr würden sich viele Nutzer zusätzlich einen Account bei einem anderen Dienst anlegen. Häufig genannt wird Mastodon, das Twitter ziemlich ähnlich ist. Mastodon – das nach einer urzeitlichen Mammutart benannt ist – ist allerdings eine dezentrale Plattform.

Das heißt, sie wird nicht wie Twitter von einem einzigen Anbieter bereitgestellt, sondern basiert auf vielen unterschiedlichen Servern. Hier können die Nutzer ebenso kurze Beiträge veröffentlichen, die allerdings nicht Tweets, sondern Tröts heißen – passend zu den Rüsseltieren. Nach Bekanntwerden des Twitter-Kaufs erlebte die Plattform einen wahren Nutzeransturm, weswegen einige Server des Dienstes zwischenzeitlich überlastet waren. Ob die Plattform als Twitter-Alternative taugt, bleibt abzuwarten. Dafür muss Mastodon mit seinen Aufgaben wachsen. (phe)