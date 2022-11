Krypto-Währungen im freien Fall, Anleger unter Schock: Das sind die Hintergründe

„Es tut mir sehr leid, dass es hier enden musste“. Der dürre Tweet stammt von Samuel Bankman-Fried und ist die letzte offizielle Reaktion des Ex-Chefs und Gründers der Kryptobörse FTX, die am Freitag Insolvenz anmelden musste, und die Welt der Kryptowährungen einmal mehr in heftige Turbulenzen gestürzt hat.

Dem Vernehmen nach stehen nicht nur Milliarden an Kundengeldern im Feuer. Gegen Bankman-Fried wird inzwischen auch ermittelt. Er soll Kundengelder abgezweigt und für Wetten beim firmeneigenen Hedgefonds Alameda Research verwendet haben. Immerhin bestätigte der Chefjurist des Unternehmens, dass es Unregelmäßigkeiten bei Zahlungsvorgängen gegeben habe.

Insidern zufolge habe Bankman-Fried rund zehn Milliarden US-Dollar von der Kryptobörse zu seinem Handelsunternehmen Alameda Research transferiert; von denen seien bis zu zwei Milliarden Dollar nun verschwunden. Es ist nicht das erste Mal, dass es zu Verwerfungen an den Märkten für Digitalwährungen kommt, weil eine Kryptobörse in die Pleite rutscht oder gehackt wird.

So hatte im Juli das US-Amerikanische Kryptounternehmen Celsius seinen Bankrott erklärt und für Unruhe an den Kryptomärkten gesorgt. „Die Auswirkungen der Pleite von FTX sind noch nicht absehbar“, sagte Benedikt Faupel, Bereichsleiter Blockchain beim Digitalverband Bitkom. „Das ist schon eines der großen Ereignisse, das in den vergangenen Jahren passiert ist.“

Denn FTX ist eine der größten Plattformen für Kryptowährungen weltweit. Zeitweise wurde der Börsenwert des Unternehmens auf rund 32 Milliarden Dollar taxiert.

Kryptowährungen im freien Fall

Bereits seit knapp zwei Wochen sind die Wogen an den Kryptomärkten wegen FTX hochgeschlagen. Denn auf der Plattform war es in Folge der Finanzprobleme zu massiven Abflüssen von Kundengeldern gekommen. Am Freitag meldete die Kryptoplattform für sich und ihre 130 verbundenen Unternehmen schließlich Insolvenz an.

Die Kurse von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum sind daraufhin genauso stark eingebrochen wie das Vertrauen in den Markt für digitale Vermögenswerte. Kritiker sehen sich bestätigt, dass die Anlageklasse nichts als „heiße Luft“ ist.

Deshalb beeilen sich andere Kryptobörsen ihren Kunden zu versichern, dass deren Gelder sicher sind, strahlt der Kollaps von FTX doch auf die Branche ab. Binance, der weltgrößte Krypto-Handelsplatz und einstige Investor von FTX, sowie kleinere Konkurrenten wie Crypto.com, OKX und Deribit haben versprochen, Beweise dafür zu veröffentlichen, dass sie über ausreichende Reserven verfügen, um ihre Verbindlichkeiten gegenüber den Kunden zu decken. Coinbase, die in den USA notierte Börse, bemüht sich ebenfalls, sich von der Krise zu distanzieren.

Dass die Turbulenzen sich auf andere Bereiche der Finanzmärkte auswirken können, halten Börsenexperten wie Oliver Roth für eher unwahrscheinlich. „Aktuell sieht es danach aus, dass es sich erst einmal im Rahmen der Kryptowährungen um Ansteckungseffekte handelt. Denkbar ist aber, dass einzelne Banken oder Unternehmen in Schwierigkeiten geraten, wenn sie in diesen Märkten investiert sind. Dafür gibt es aktuell aber keine Anzeichen.“ Roth ist Leiter des Handels bei der Privatbank Oddo BHF.

Ein Grund: Es gibt kaum Verschränkungen der Kryptowelt mit der realen Wirtschaft. Selbst der große theoretische Vorteil von Kryptowährungen, dass sie die Kosten für Finanztransaktionen senken, konnte bisher nicht eingelöst werden. Zwar hatten Tesla und sein Chef Elon Musk seinerzeit in Bitcoin investiert und die Digitalwährung für kurze Zeit auch als Zahlungsmittel akzeptiert. Das Experiment wurde allerdings nach nur zwei Monaten wieder beendet.

„Nichts für den Otto-Normal-Anleger“

Oliver Roth von Oddo BHF hält digitale Coins auch nach der Pleite von FTX zwar für grundsätzlich zukunftsfähig. Nur sollten Privatanleger sich genau überlegen, ob sie ihr Geld in diesen hoch spekulativen Markt stecken. „Das bedeutet nicht, dass das eine Anlageklasse ist, in der nur Betrüger unterwegs sind. Aber das ist eher etwas für institutionelle Anleger, die so etwas beruflich machen und sich mit diesen risikoreichen Anlageformen auskennen. Das ist nichts für den Otto-Normal-Anleger.“

Bei FTX hat nun der bekannte Insolvenzverwalter John J. Ray das Ruder übernommen. Der hatte sich vor über zwei Jahrzehnten bereits einen Namen beim monumentalen Bilanzbetrüger Enron gemacht. Der Energiekonzern war 2001 in einem der größten Skandale der US-Wirtschaft zusammengebrochen.

Der Zahlungsabwickler Visa hat inzwischen alle Vereinbarungen mit FTX abgewickelt. Erst Anfang Oktober hatten FTX und Visa eine erweiterte Partnerschaft angekündigt, die unter anderem die Einführung von kontogebundenen Visa-Karten in 40 neuen Ländern vorsah. „Die Situation mit FTX ist bedauerlich und wir beobachten die Entwicklungen genau“, sagte ein Visa-Sprecher.

Derweil widersprach Samuel Bankman-Fried Darstellungen, er habe heimliche Transaktion vorgenommen. Es habe nur Missverständnisse über einige Buchungen gegeben, schrieb der Ex-FTX-Chef. Er selbst halte sich am Firmenstandort auf den Bahamas auf. Damit widersprach er auch Berichten, denen zufolge er in einem Privatjet in Richtung Argentinien geflohen sei.