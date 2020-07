Tübinger Unternehmen CureVac bekommt 75-Millionen-Kredit für Corona-Forschung

Ein 29-Jähriger ist nach einem Polizeieinsatz in der Innenstadt von Bad Schussenried am Mittwochmorgen gestorben. Der Mann und seine 43-jährige Begleiterin, beide nach SZ-Informationen Patienten am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Bad Schussenried, waren mit einem Messer bewaffnet.

Trotz mehrmaliger Aufforderung weigerten sie sich, ihre Messer niederzulegen, woraufhin die Beamten zur ihren Waffen griffen. Das sorgte für starke Verunsicherung in der oberschwäbischen Kleinstadt.