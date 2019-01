Trumps Optimismus über Handelsgespräche treibt Dax hoch

Von Deutsche Presse-Agentur

Zur Eindämmung der Verkehrsstaus in den Städten will Ministerpräsident Winfried Kretschmann das Instrument einer Nahverkehrsabgabe prüfen - trotz Ablehnung der mitregierenden CDU. Der Grünen-Politiker sagte am Dienstag in Stuttgart, er liebäugele damit, das Thema per Gutachten von einem renommierten Institut untersuchen zu lassen. Man müsse grundsätzlich darüber nachdenken, ob neue Wege nötig seien, um die Verkehrsprobleme in den Städten in den Griff zu bekommen.