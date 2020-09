Trotz steigender Corona-Zahlen: Konsumlaune stabil

Ein langes Wattestäbchen tief in den Rachen oder in die Nase zu bekommen - das ist unangenehm. Viele Patienten müssen von dem Abstrich sogar würgen. In Wien sollen Schüler und Lehrer deswegen bei Corona-Verdacht mit einer speziellen Salzlösung gurgeln, statt beim Fachpersonal einen Abstrich machen zu lassen. Die gegurgelte Salzlösung soll anschließend im Labor genauso aussagekräftig sein, wie der Abstrich mit dem Stäbchen.

20 Wiener Forschungsinstitute haben sich zur Vienna Covid-19 Diagnostics Initiative zusammengeschlossen und ...