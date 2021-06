Top-Manager Guillen verlässt Tesla

Feiernde Jugendliche und junge Erwachsene haben die Polizei im Mittleren Schussental am vergangenen Wochenende auf Trab gehalten. Dabei verstießen sie gegen die Corona-Auflagen und hielten sich nicht an die nächtliche Ruhezeit.

Während eine Party beim Weingartener Freibad Nessenreben am Samstagabend bis tief in die Nacht gefeiert wurde – es dabei aber friedlich zuging – randalierten einige Partygänger in der Ravensburger Innenstadt in der Nacht von Freitag auf Samstag.