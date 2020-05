Tierschutzbund für Fleischabgabe von bis zu 20 Cent pro Kilo

Um eine drohende Insolvenz abzuwenden, hat die Sternenbäck-Gruppe ein Schutzschirmverfahren beantragt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Bumüller GmbH und Co. Backbetriebe KG mit Sitz in Hechingen hervor. Neben der Sigmaringer Niederlassung beim Krankenhaus gibt es im Kreis in Gammertingen, Meßkirch, Pfullendorf und Mengen (zwei Geschäfte) und Meßkirch Filialen.

Als Gründe für die Maßnahme nennt das Unternehmen „dramatische Umsatzeinbrüche aufgrund deutlich reduzierter Frequenz und fehlender Umsätze im Bereich Kaffee, Kuchen, ...