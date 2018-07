Thyssen-Krupp baut zweiten Testturm in den USA

Die Aufzugssparte des Traditionskonzerns Thyssen-Krupp baut nach ihrem Testturm in Rottweil in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia einen zweiten Wolkenkratzer zur Erprobung ihrer Technik – mit einem entscheidenden Unterschied: Der amerikanische Bruder ist deutlich niedriger als sein Gegenstück in Baden-Württemberg. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte soll das Gebäude nahe des Stadions des Baseball-Teams Atlanta Braves nur 128 Meter hoch sein. Der Turm in Rottweil hat dagegen eine Höhe von 246 Metern.