Teures Bauen: Die Vier vor dem Komma steht

Die Stornierungswelle im Wohnungsbau wächst an. Nach einer Umfrage der Wirtschaftsforscher des Münchener ifo-Institutes geben mittlerweile fast 17 Prozent der Unternehmen an, von Stornierungen im Wohnungsbau betroffen zu sein. „Aufgrund der explodierenden Material- und Energiepreise sowie der steigenden Finanzierungszinsen ist die Planungssicherheit dahin“, fasst ifo-Forscher Felix Leiss die aktuelle Lage am Dienstag zusammen.

Mit der Planungssicherheit platzt für eine zunehmende Anzahl von Menschen auch der Traum der eigenen vier Wände. Das stellen Sparkassen und Bausparkassen fest, bei denen gewöhnlich viele Anfragen zur Baufinanzierung auflaufen. „Die Nachfrage ist von einem Tag auf den anderen eingebrochen. Viele Projekte im Planungsstadium werden storniert“, sagt Sparkassenpräsident Helmut Schleweis im „Handelsblatt“. Schleweis führt das zum einem auf die Verunsicherung durch verschiedene Krisen zurück; zum anderen aber auch auf steigende Zinsen und Materialkosten.

Wendepunkt im Immobiliengeschäft?

Was im Präsidium des Sparkassenverbands in Berlin konstatiert wird, bestätigen Banker aus dem Tagesgeschäft im Südwesten. „Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass Baufinanzierungen seit Mitte des Jahres einen extrem starken Einbruch erfahren haben“, sagt Franz Schmid, Vorstandschef der Bezirksvereinigung der Volks- und Raiffeisenbanken Ravensburg-Bodensee-Sigmaringen. Steigende Zinsen, Bau- und Energiekosten sowie die geopolitische Lage hätten ein sehr schwieriges Umfeld für Häuslebauer geschaffen. Gute Lagen gingen noch, bei allem anderen spüre man die Zurückhaltung, so Schmid.

Auch die Kreissparkasse Ravensburg datiert die Jahresmitte zum Wendepunkt ihres Immobiliengeschäfts. In der Zeit davor, erklärt Vorstandsmitglied Patrick Kuchelmeister, sei noch eine „sehr große Nachfrage“ gewesen. Inzwischen nicht mehr.

Mit dem heftigen Einbruch haben sich auch die Geschäftserwartungen von Bauunternehmen nochmals eingetrübt. Der ifo-Indikator für die Branche ist in diesem Monat auf einen außergewöhnlich schwachen Wert gesunken. Zwar verfügten die Unternehmen noch über große Auftragsreserven. „Aber die Zukunftssorgen waren selten so groß. Die Erwartungen notieren auf dem tiefsten Stand seit Beginn der Erhebung 1991“, sagt Felix Leiss. Ein Drittel der Bauunternehmen klagt nach wie vor über Probleme wegen Materialmangels und hoher Preise.

Bauunternehmen planen mit weiteren Preiserhöhungen

Zwar gibt der Zentralverband Deutsches Baugewerbe an, dass die Preise für Betonstahl und Bauholz zuletzt leicht rückläufig waren. Dafür seien im August aber die Preise für mineralische Baustoffe weiter geklettert. Vor allem zur Herstellung von Zement ist viel Energie nötig. In Folge der angespannten Lage planen die Unternehmen für die kommenden Monate auf breiter Front weitere Preiserhöhungen. Auf Häuslebauerinnen und Immobilienkäufer kommen aber nicht nur höhere Baukosten zu. Auch die Finanzierung gestaltet sich zunehmend schwer.

Am Dienstag lagen die Zinsen für Kredite zur Bau- und Immobilienfinanzierung mit zehnjähriger Zinsbindung bei rund 3,9 Prozent, so die Daten von Interhyp. Bei einzelnen Banken und Sparkassen steht inzwischen eine vier vor dem Komma. Interhyp ist der nach eigenen Angaben größte Vermittler privater Baufinanzierungen in Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahr, wo die Zinsen für Bau- oder Kaufvorhaben bei einem Prozent lagen, haben sie sich damit fast vervierfacht.

Zinsen dürften weiter steigen

Und Besserung ist nicht in Sicht. „Immobilienkäufer müssen weiter mit leicht höheren Bauzinsen rechnen“, prognostiziert Mirjam Mohr, Vorständin Privatkundengeschäft der Interhyp im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Mit dieser Einschätzung ist Mohr nicht allein. „Auch wir gehen von einem weiter steigenden Bauzins aus. Zum Jahresende könnte dieser zwischen vier und fünf Prozent legen“, heißt es beispielsweise bei der Kreissparkasse Biberach.

Was das für Bau- oder Kaufwillige bedeutet illustriert Max Herbst von der FMH Finanzberatung aus Frankfurt an einem Beispiel: Noch vor Jahresfrist hätte die Monatsrate für einen 400 000-Euro-Kredit mit zehnjähriger Zinsbindung und einem Tilgungssatz von zwei Prozent beim günstigsten Anbieter 890 Euro gekostet. „Heute kostet das gleiche Darlehen rund 1900 Euro“, sagt Herbst.

Hintergrund für den starken Zinsanstieg bei Immobiliendarlehen ist die Zinsentwicklung bei Pfandbriefen, mit denen Banken und Sparkassen ihre vergebenen Kredite refinanzieren. Deren Rendite lag noch zu Jahresbeginn 2021 bei minus 0,2 Prozent; inzwischen ist sie – der Inflation folgend – um rund drei Prozentpunkte auf 3,2 Prozent geklettert und hat die Hypothekenzinsen mit nach oben gezogen. Dass Banken und Sparkassen in diesem Umfeld ihre Margen sukzessive mit angehoben haben, sagt Herbst, soll dabei nicht unerwähnt bleiben.

Die hohe Inflation wiederum vermindert insgesamt die Kaufkraft der Menschen, die deswegen Reallohnverluste hinnehmen müssen. Auch das lässt den Traum vom Eigenheim in die Ferne rücken.

Perspektivisch müssten damit zumindest die Preise für Bestandsimmobilien sinken. Doch das, lässt die Kreissparkasse Biberach wissen, ließe sich aktuell auch noch nicht feststellen. Immerhin: Der Preisauftrieb scheint gestoppt; das Institut spricht von einer „Seitwärtsbewegung“.

Rufe nach niedrigerer Grunderwerbssteuer und KfW-Hilfen

Sparkassenpräsident Helmut Schleweis sieht in dieser Gemengelage politischen Handlungsbedarf. „Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass für eine junge Familie mit zwei Durchschnittsgehältern Wohneigentum nur schwer erschwinglich ist.“ Schleweis sprach sich dafür aus, die Grunderwerbssteuer zu senken und weitere Förderprogramme der Staatsbank KfW aufzulegen.

Die Konsequenzen dieser durch die Krise bedingten Entwicklungen erfahren auch Mieter am Wohnungsmarkt. So zeigt eine jüngst vom arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft veröffentlichte Studie, dass in drei Viertel aller untersuchten Kreise in der Republik die Erschwinglichkeit von Mietwohnungen gesunken ist. Und dieser Trend verschärft sich aktuell durch die steigenden Wohnnebenkosten.

„Die Politik sollte hier genau hinschauen“, mahnt Studienautor und Immobilienökonom Michael Voigtländer. „Viele Menschen werden aus finanziellen Gründen nicht mehr umziehen können, insbesondere junge Erwerbstätige, Studenten und Familien mit kleinen Kindern. Viele müssen sich darauf einstellen, den Traum vom großzügigen Wohnen künftig nicht mehr realisieren zu können.“