Tesla verlagert Verkäufe ins Internet

Von Schwäbische Zeitung und Thomas Heckmann

Auf der A8 in Richtung Stuttgart hat sich am Morgen bei Dornstadt ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Menschen wurden schwer, zwei leicht verletzt. Die Fahrbahn war blockiert, der Rückstau zieht sich auch am Vormittag noch kilometerweit hin.

Nach ersten Angaben sich bei dem Unfall zwischen den Anschluss-Stellen Merklingen und Ulm-West ein Lastwagen und Transporter beteiligt. Die A8 ist derzeit gesperrt, Autofahrer werden gebeten, eine Rettungsgasse zu schaffen.