Telefonat Merkel-Sellering zu Wadan-Werften

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) haben sich am Sonntag über die Rettungsbemühungen für die insolventen Wadan-Werften verständigt.

In einem Telefonat habe die Kanzlerin Sellering über ihre Gespräche mit Russlands Präsident Dmitri Medwedew informiert, teilte die Staatskanzlei in Schwerin mit. Beide hatten am Freitag bei ihrem Treffen in Sotschi politische Unterstützung für die Übernahme der Werften in Wismar und Rostock-Warnemünde durch den russischen Investor Igor Jussufow zugesichert.

Am Montag liegt der Kaufvertrag dem Gläubigerausschuss in Schwerin zur Begutachtung vor.