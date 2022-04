Telefonaktion zum Thema Rente: Kann ich im Ruhestand noch etwas hinzuverdienen?

Die gesetzliche Rentenversicherung ist für die meisten Menschen in Deutschland die wichtigste Säule der Alterssicherung. Jedes Jahr erhalten rund 800 000 Versicherte erstmalig ihre Rente, ein Großteil von ihnen bereits vor Erreichen des regulären Rentenalters. Insgesamt erhalten mehr als 18 Millionen Frauen und Männer eine Altersrente. Für viele Versicherte ergeben sich im Vorfeld zu diesem neuen Lebensabschnitt Fragen rund um das Thema Altersrente. Bei der Telefonaktion der „Schwäbischen Zeitung“ haben Andreas Urban und Daniel von der Ohe von der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg und Gundula Sennewald von der Deutschen Rentenversicherung Bund Fragen von Lesern zum Thema Rente beantwortet. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Ich bin im Juni 1962 geboren und werde im Jahr 2027 in Altersrente gehen. Mit welchen Abgaben muss ich rechnen?

Sofern Sie Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung sind und die Voraussetzungen für die Krankenversicherung der Rentner (KVdR) erfüllen, werden von Ihrer Altersrente Beiträge zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung einbehalten. Ob Sie die Voraussetzungen für die KVdR erfüllen, prüft Ihre Krankenkasse zum Zeitpunkt des Rentenantrags. Um die Prüfung einzuleiten wird zusammen mit dem Rentenantrag eine Meldung an Ihre Krankenkassen vorgenommen. Sind die Voraussetzungen erfüllt, ist in der Krankenversicherung der allgemeine Beitragssatz (aktuell 14,6 Prozent) und der individuelle Zusatzbeitragssatz Ihrer Krankenkasse (im Durchschnitt derzeit 1,3 Prozent) anzuwenden. Diese Beiträge werden je zur Hälfte von Ihnen und der Deutschen Rentenversicherung gezahlt. In der Pflegeversicherung ist die Höhe des Beitragssatzes davon abhängig, ob Sie die sogenannte Elterneigenschaft erfüllen, das heißt, ob Sie Kinder erzogen haben. Das Alter und die Anzahl der Kinder spielt dabei keine Rolle. Die Beiträge zur Pflegeversicherung zahlen Sie allein aus der Rente. Ist die Elterneigenschaft erfüllt, ist in der Pflegeversicherung der Beitragssatz von derzeit 3,05 Prozent anzuwenden. Ansonsten ist ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von derzeit 0,35 Prozent anzuwenden. Sind Sie freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung oder privat krankenversichert, können Sie auf Antrag einen zusätzlichen Zuschuss zu Ihren Aufwendungen von der Rentenversicherung erhalten. Seit Anfang 2005 hat sich außerdem die steuerliche Behandlung von Rentenzahlungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung geändert. Abhängig vom Jahr des Rentenbeginns ist ein Prozentsatz Ihrer Bruttorente als steuerpflichtiges Einkommen anzusetzen. Der Besteuerungsanteil lag im Jahr 2005 bei 50 Prozent. Er stieg seither jedes Jahr um zwei Prozent bis auf 80 Prozent im Jahr 2020. Seither erhöht sich der Besteuerungsanteil um ein Prozent pro Jahr, bis er im Jahr 2040 bei 100 Prozent liegt. Bei Ihrem geplanten Rentenbeginn liegt der Besteuerungsanteil der Rente bei 87 Prozent.

Ich bin 1964 geboren und habe gehört, dass die Altersgrenze immer weiter angehoben werden. Welche Grenzen gelten für mich?

Für Versicherte, die von 1964 an geboren sind, ist die Anhebung der Altersgrenzen nach derzeitigem Stand abgeschlossen. Ihre normale Regelaltersrente können Sie nicht mehr mit 65 Jahren in Anspruch nehmen, sondern erst mit 67 Jahren. Das konkrete Datum können Sie Ihrer jährlichen Renteninformation entnehmen. Neben der Regelaltersrente gibt es noch drei weitere Altersrenten, die schon vorher bezogen werden können. Sofern Sie schwerbehindert sind und 35 Versicherungsjahre als sogenannte Wartezeit zusammen haben, können Sie bereits vorzeitig mit 62 Jahren in die Altersrente für schwerbehinderte Menschen gehen. Dabei ist eine Rentenminderung in Höhe von 10,8 Prozent abzuziehen. Ab dem 65. Lebensjahr können Sie als schwerbehinderter Mensch diese Altersrente ohne Rentenminderung erhalten. Sofern Sie auf 35 Versicherungsjahre kommen und keine Schwerbehinderung vorliegt, können Sie frühestens ab 63 die Altersrente für langjährig Versicherte in Anspruch nehmen. Bei dieser Rente wurde die abschlagsfreie Altersgrenze ebenfalls auf 67 Jahre angehoben. Ihre Rentenminderung würde somit bei einem Rentenbeginn mit 63 Jahren 14,4 Prozent betragen (48 Monate x 0,3 Prozent). Die dritte Option ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Hierfür sind mindestens 45 Beitragsjahre erforderlich. Diese Altersrente können Sie frühestens ab dem 65. Lebensjahr beanspruchen. Sie wird abschlagfrei gewährt. Die Rentenminderung bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen und der Altersrente für langjährig Versicherte können Sie durch zusätzliche Beiträge zur Rentenversicherung ausgleichen. Diese Möglichkeit besteht für alle Versicherte bereits ab dem 50. Lebensjahr. Über die Höhe der benötigten Beiträge und deren steuerliche Berücksichtigung informiert Sie Ihr Rentenversicherungsträger. Hierzu sollten Sie sich vor Ort beraten lassen.

Ich bin im Juni 1957 geboren und beziehe seit vergangenem Jahr eine vorgezogene Altersrente. Von Juni an werde ich wieder eine Beschäftigung ausüben. Ich habe gehört, dass es aufgrund der Corona-Pandemie derzeit eine besonders hohe Hinzuverdienstgrenze gibt. Was ist dabei zu beachten?

Ja, das stimmt. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung die Hinzuverdienstgrenze auch für 2022 angehoben. Statt der 6300 Euro gelten 46 060 Euro als Hinzuverdienstgrenze. Sie gilt jedoch nur für Altersrenten. Sofern Sie mit Ihrem Verdienst in der Zeit von Juni bis Dezember 2022 die Hinzuverdienstgrenze von 46 060 EUR einhalten, wird Ihre Altersrente ohne Kürzung weitergezahlt. Nach dem derzeitigen Stand soll von Januar 2023 an wieder die bisherige Hinzuverdienstgrenze von 6300 EUR gelten. Da Sie mit 65 Jahren und elf Monaten von Juni 2023 an die Regelaltersgrenze erreicht haben, können Sie die Hinzuverdienstgrenze von 6300 EUR in der Zeit von Januar bis Mai 2023 ausschöpfen. Von Juni 2023 an haben Sie keine Hinzuverdienstgrenze zu beachten. Über die steuerlichen Auswirkungen informieren Sie sich bitte bei Ihrem Finanzamt oder einem Steuerberater.

Ich habe eine Schenkung über 50 000 EUR erhalten. Derzeit bin ich nicht beschäftigt. Ich habe gehört, dass man selbst Geld in die Rentenversicherung einzahlen kann. Welche Möglichkeiten habe ich?

Wer nicht versicherungspflichtig ist, kann sich in der gesetzlichen Rentenversicherung auch freiwillig versichern. Die freiwillige Versicherung muss beantrag werden. Bis zum 31. März 2022 haben Sie die Möglichkeit, freiwillige Beiträge auch rückwirkend für das Jahr 2021 zu zahlen, wenn dort Lücken vorhanden sind. Die Höhe der Beiträge können Sie zwischen dem Mindestbeitrag von 83,70 EUR und dem Höchstbeitrag von 1311,30 EUR monatlich frei wählen. Zwölf Monate mit Mindestbeiträgen erhöhen Ihre Altersrente derzeit um 4,75 EUR. Zahlen Sie mehr ein, erwerben Sie höhere Rentenansprüche. Sofern Sie die Wartezeit von 35 Jahren erfüllen, haben Sie die Möglichkeit, bereits ab 63 Jahren eine vorzeitige Altersrente für langjährig Versicherte in Anspruch zu nehmen. Darin ist eine Rentenminderung enthalten, die Sie durch zusätzliche Beiträge zur Rentenversicherung ausgleichen können. Sowohl für die freiwillige Versicherung als auch für den Ausgleich der Rentenminderung empfehlen wir eine individuelle Beratung bei Ihrem Rentenversicherungsträger vor Ort.

Ich bin 1959 geboren und möchte die Altersrente für besonders langjährig Versicherte in Anspruch nehmen. Meine 45 Jahre sind noch nicht erfüllt. Derzeit bin ich krankgeschrieben und erhalte bereits Krankengeld von der Krankenkasse. Wird diese Zeit auch auf die 45 Jahre angerechnet?

Ja, auf die Wartezeit von 45 Jahren werden nicht nur Pflichtbeiträge für eine Beschäftigung oder Tätigkeit angerechnet. Es zählen beispielsweise auch Zeiten der Pflege und Kindererziehung dazu sowie Zeiten, in denen Sie Krankengeld von der Krankenkasse erhalten haben. Auch Leistungen der Agentur für Arbeit werden mit berücksichtigt – in den vergangenen zwei Jahren vor dem Rentenbeginn jedoch nur, wenn diese Folge einer Insolvenz oder vollständigen Geschäftsaufgabe des letzten Arbeitgebers sind. Zeiten in denen Sie Arbeitslosenhilfe oder Arbeitslosengeld II (Hartz IV) erhalten haben, werden auf die 45 Jahre gar nicht angerechnet. Wann Sie tatsächlich Ihre 45 Jahre Wartezeit erfüllen werden, können Sie bei Ihrem Rentenversicherungsträger erfragen.

Ich möchte nächstes Jahr in Altersrente gehen. Wann muss ich den Rentenantrag stellen?

Sofern Ihre Versicherungszeiten geklärt sind, reicht es aus, wenn Sie den Rentenantrag drei Monate vor dem Rentenbeginn einreichen. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können den Antrag selbst über die Online-Dienste auf der Internetseite der Deutschen Rentenversicherung ausfüllen und digital an die Rentenversicherung senden. Falls Ihnen das nicht möglich ist, können Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Rathaus erkundigen, ob Ihnen dort mit dem Ausfüllen der Formulare geholfen werden kann. Außerdem können Sie sich auch an eine Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung wenden und dort einen Termin für die Antragsaufnahme vereinbaren.

Derzeit beziehe ich eine Witwenrente und bin beschäftigt. Nächstes Jahr werde ich in die Regelaltersrente gehen. Kann ich neben der Rente noch hinzuverdienen?

Als Regelaltersrentnerin haben Sie keine Hinzuverdienstgrenze zu beachten. Die Höhe Ihrer Einkünfte aus einer Beschäftigung oder selbstständigen Tätigkeit spielen für Ihre eigene Regelaltersrente keine Rolle. Allerdings sind ein Hinzuverdienst und Ihre Altersrente Einkommen, welches auf die Witwenrente angerechnet wird. Dabei ist ein Freibetrag von derzeit 902,62 EUR zu beachten. Liegt Ihr gesamtes Nettoeinkommen über diesem Freibetrag, wird der über dem Freibetrag liegende Teil zu 40 Prozent auf die Witwenrente angerechnet. Wir empfehlen Ihnen für weitere Detailinformationen eine individuelle Beratung durch Ihren Rentenversicherungsträger.

Meine Frau und ich beziehen jeweils nur eine kleine Altersrente (rund 1450 Euro zusammen). Wird uns daher eine Grundrente zustehen? Bisher haben wir noch keinen Bescheid erhalten.

Das lässt sich leider nicht pauschal sagen. Die Grundrente wird als individueller Zuschlag zur Rente gezahlt, sofern mindestens 33 Jahre Pflichtbeiträge entrichtet, Kinder erzogen, Angehörige gepflegt oder Leistungen bei Krankheit oder Rehabilitation bezogen wurden. Den Zuschlag gibt es dabei nur für die Zeiten, in denen mindestens 30 Prozent des Durchschnittsverdienstes erzielt wurden. Zeiten der Schulausbildung, des Bezugs von Arbeitslosengeld I und II oder der freiwilligen Beitragszahlung werden nicht berücksichtigt. Ob Ihre Renten jeweils um einen Zuschlag erhöht werden, hängt auch davon ab, wie hoch Ihr gemeinsames Einkommen ist. Ein monatliches Gesamteinkommen bis zu 1950 Euro wird nicht angerechnet. Da Ihr gemeinsames Einkommen diese Höhe nicht überschreitet, könnten Sie den vollen Grundrentenzuschlag bekommen. Hier ist jedoch die genaue Prüfung und Berechnung abzuwarten. Voraussichtlich bis Ende 2022 werden alle Renten zur Prüfung aufgerufen worden sein.

Wird bei der Grundrente mein Einkommen angerechnet?

Ja, bei der Grundrente erfolgt eine Einkommensprüfung. Das bedeutet, dass die Grundrente in voller Höhe nur die Rentnerinnen und Rentner bekommen, die als Alleinstehende ein Monatseinkommen von bis zu 1250 Euro oder als Ehepaar von bis zu 1950 Euro zur Verfügung haben. Das darüber liegende Einkommen, wird zu 60 Prozent auf die Grundrente angerechnet. Einkommen von mehr als 1600 Euro beziehungsweise 2300 Euro bei Ehepaaren wird zu 100 Prozent angerechnet. Als Einkommen werden neben der eigenen Rente auch Witwen- oder Witwerrenten, weiteres zu versteuerndes Einkommen und Kapitaleinkünfte, die über dem Sparerfreibetrag liegen, berücksichtigt. Einnahmen aus einem pauschal besteuerten Minijob oder auch steuerfreie Einkommen, wie zum Beispiel aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit, werden nicht angerechnet. Auch Immobilien und Vermögen bleiben unberücksichtigt. Maßgebend ist grundsätzlich das Einkommen des vorvergangenen Kalenderjahres, für 2021 also das Einkommen des Jahres 2019 und für 2022 das Einkommen des Jahres 2020.

Ich werde zum 1. November 2022 mit 63 Jahren in Altersrente gehen. Auf dem Dach unseres Eigenheims habe ich eine Photovoltaikanlage, aus der ich jährliche Einkünfte von rund 3000 Euro habe. Haben diese Einkünfte und ein eventueller Nebenjob Auswirkungen auf meine Altersrente?

Wer eine Altersrente vor Erreichen der regulären Altersgrenze bezieht, erhält diese nur in voller Höhe, wenn auch der Hinzuverdienst eine gewisse Grenze nicht überschreitet. In diesem Jahr liegt diese Hinzuverdienstgrenze bei 46 060 Euro. Zu dem berücksichtigungsfähigen Einkommen gehören auch Einnahmen aus einer Photovoltaikanlage, wie es bei Ihnen der Fall ist. Bei einem Einkommen von rund 3000 Euro aus Ihrer Photovoltaikanlage wird Ihnen in diesem Jahr noch ein Hinzuverdienst von bis zu 43 060 Euro für die Monate November und Dezember möglich sein. Sofern im nächsten Jahr wieder eine Hinzuverdienstgrenze von 6300 Euro gilt, reduziert sich Ihr anrechnungsfreies Einkommen aus einem weiteren Hinzuverdienst auf rund 3300 Euro im Jahr.