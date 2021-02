Telefonaktion von Schwäbische: „Reicht mein Geld für ein eigenes Haus?“

Wer hoffte, die Corona-Pandemie hätte die Preise für Häuser und Wohnungen gedrosselt, war auf dem Holzweg. Bis ins dritte Quartal des vergangenen Jahres jedenfalls setzte sich der Preisanstieg unvermindert fort. Ist ein Immobilienkauf angedacht, stellen sich zwei Fragen: Wie viel Geld habe ich? Wie viel Kredit brauche ich?

Die Antworten hängen eng miteinander zusammen. Die gute Nachricht: So niedrig wie jetzt sah man Bauzinsen noch nie. Ob das Geld fürs eigene Haus reichen würde – darüber haben sich Leser der „Schwäbischen Zeitung“ bei einer Telefonaktion informiert. Alexander Nothaft vom Verband der Privaten Bausparkassen und Andreas Kohl von der Stiftung Warentest haben Fragen zum Thema beantwortet. Ein Resümee:

Kriegen wir das Baukindergeld?

Wenn Baugenehmigung oder Kaufvertrag bis zum 31. März vorliegen, ist das möglich. Mithilfe eines Vorabchecks können Sie herausfinden, ob Sie Anspruch haben. Das jährlich zu versteuernde Haushaltseinkommen darf 90 000 Euro bei einem Kind, zuzüglich 15 000 Euro für jedes weitere, nicht überschreiten. Das Baukindergeld ist ein Zuschuss von 1200 Euro pro Jahr und kindergeldberechtigtem Kind, das zum Zeitpunkt des Antrages unter 18 Jahre alt sein muss.

Im Sommer wollen wir ein Haus kaufen. Welche Förderung ist vom Land Baden-Württemberg zu erwarten?

Der zinsgünstige Kredit der L-Bank ist für Familien mit mindestens einem minderjährigen Kind angelegt. Er setzt einen finanziellen Eigenanteil voraus; das können in bestimmtem Umfang Eigenleistungen sein. Es gelten Einkommensgrenzen. Der Kredit ist abhängig von der Familiengröße.

Für eine vierköpfige Familie kann es bis zu 240 000 Euro geben. Über die kostenfreie Telefonnummer 0800 / 150 30 30 erreichen Sie das Expertenteam Eigentumsförderung montags bis freitags zwischen 8 und 16.30 Uhr.

Wir überlegen, ein Darlehen der Förderbank Baden-Württemberg zu beantragen, möchten aber auch das Baukindergeld nutzen. Geht beides zusammen?

Ja, das ist miteinander kombinierbar. Für das Baukindergeld ist der 31. März der letzte Termin für die Unterschrift unter Baugenehmigung oder Kaufvertrag. Dann ist für den Antrag auf das Baukindergeld noch etwas Zeit. Er ist spätestens ein halbes Jahr nach dem Einzug zu stellen. Das geht ausschließlich online.

Ich habe gehört, dass ab Jahresmitte energieeffiziente Häuser besonders gefördert werden sollen. Macht es Sinn, mit dem Hauskauf bis dahin zu warten? Ich wollte eigentlich im Juni kaufen.

Das könnte sinnvoll sein, denn die Förderung muss beantragt werden, bevor der Kaufvertrag abgeschlossen wird. Ab 1. Juli sind tatsächlich verbesserte Zuschüsse vorgesehen. Für ein Effizienzhaus 40 Plus zum Beispiel kann es einen Zuschuss bis zu 37 500 Euro geben. Details gibt es unter www.kfw.de. Unter der kostenlosen Servicenummer 0800 / 539 90 07 können Sie KfW-Experten fragen.

Wir können erst in einigen Jahren bauen, wenn wir genügend Geld haben. Gibt es dann noch eine Chance auf das Baukindergeld?

Aktuell kann das Baukindergeld beantragt werden, wenn Baugenehmigung oder notarieller Kaufvertrag das Datum 31. März 2021 tragen. Ob es irgendwann eine Neuauflage des Baukindergeldes gibt, ist nicht sicher.

Wir wollen zum Hauskauf einen KfW-Kredit aufnehmen. Können wir trotzdem unseren Riester-Bausparvertrag nutzen?

Ja, das ist möglich.

Wie viel Eigenkapital ist denn nun nötig? Ich habe verschiedene Meinungen gehört.

Je mehr eigenes Geld Sie einbringen, desto weniger Kredit müssen Sie aufnehmen. Staatliche Förderungen einzubeziehen kann sinnvoll sein. Allerdings muss auch ein KfW-Kredit irgendwann zurückgezahlt werden. Einzig Zulagen und mögliche Steuervorteile bei der Eigenheimrente müssen nicht zurückgezahlt werden.

Doch auch hier gilt eine „Eigenbeteiligung“, nämlich vier Prozent Ihres Vorjahresbruttos. Die Menge an Eigenkapital ist außerdem immer im Zusammenhang mit Ihrer Bonität zu sehen, also ob Sie dauerhaft in der Lage sind, die Monatsraten zu bezahlen.

Ich habe ein Grundstück und will im Sommer bauen. Was ist für die finanzielle Abwicklung zu beachten?

Sie brauchen Eigenkapital – ein bezahltes Grundstück wird als eigenes Kapital akzeptiert. Sie sollten sich auf jeden Fall mehrere Finanzierungsangebote ansehen und miteinander vergleichen. Wenn es möglich ist, nutzen Sie staatliche Förderungen – Riester-Darlehen, KfW-Kredite.

Wählen Sie eine Zinsbindung von mindestens 15 Jahren und bedenken Sie jetzt schon, wie Sie das Zinsrisiko danach minimieren, heißt, informieren Sie sich über Varianten der Anschlussfinanzierung. Zins und Tilgung sollten monatlich nicht mehr als 40 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens verschlingen.

Eine Risikoabsicherung für den Fall, dass der Hauptverdiener ausfällt, ist ratsam. Sind beide Partner an der Finanzierung beteiligt, sollten beide eine entsprechende Absicherung haben.

Ist es so, dass man in Niedrigzinszeiten leichter einen Kredit bekommt, wenn man wenig Eigenkapital hat?

Ob niedrige oder hohe Zinsen – entscheidend für eine Kreditzusage ist vor allem Ihre Bonität. Sind Sie in der Lage, Zins und Tilgung auf Dauer zu tragen? Bleibt genügend Geld für den Lebensunterhalt und für unvorhergesehene Ausgaben? Ist vorgesorgt für den Fall, dass der Hauptverdiener ausfällt?

Eigenes Geld sollte mindestens so viel vorhanden sein, dass Sie die Erwerbsnebenkosten – Grunderwerbsteuer, Notar-, Grundbuchgebühren und eventuell Maklerkosten – davon bezahlen können, die in der Regel von den Banken nicht mitfinanziert werden. Besser, Sie haben 20 bis 30 Prozent eigenes Kapital. Wenn nicht, sollte der Arbeitsplatz sicher sein und das Einkommen zur Tilgung passen.

Bei „Finanztest“ habe ich gelesen, dass Finanzierungen sehr unterschiedlich sind – bis zu mehreren Tausend Euro Differenz. Wie kann ich die Angebote vergleichen?

Geben Sie den Banken drei Zahlen vor, auf dessen Grundlage das Angebot erarbeitet wird: Kreditsumme, monatliche Rate und Laufzeit. Dann brauchen Sie nur die Restschuld nach der Zinsfestschreibung zu vergleichen. Das Angebot mit der geringsten Restschuld ist zumeist das günstigste.

Wir wollen ein Haus kaufen. Kinder haben wir noch nicht. Worauf sollten wir bei der Finanzierung achten?

In Ihrem Fall ist vielleicht eine Darlehensvariante mit Tilgungswechseloption empfehlenswert. Das bedeutet: Sie können den Tilgungssatz entsprechend Ihrer Lebenssituation erhöhen oder mindern. Hat sich der Nachwuchs eingestellt und die Gattin ist zum Beispiel in Elternzeit, könnten Sie weniger tilgen.

Ist Ihre Frau zurück im Beruf, können Sie wieder mehr tilgen. Sofern Sie rentenversicherungspflichtig beschäftigt sind, lassen Sie sich auch ein Finanzierungsangebot geben unter Berücksichtigung der Eigenheimrente.

Wie hoch ist der zinsverbilligte Kredit der KfW für ein normales Haus?

Es stehen bis zu 100.000 Euro zur Verfügung. Den Kredit vermitteln Bank oder Bausparkasse. Weitere Details und tagesaktuelle Zinskonditionen gibt es unter www.kfw.de. Denken Sie jetzt schon über eine Anschlussfinanzierung nach, denn KfW-Darlehen haben nur eine Zinsbindung von zehn Jahren.

Meine Frau und ich sind jenseits der 50 und wollen uns eine Wohnung kaufen. Gibt es für uns noch eine staatliche Förderung?

Ja. Das zinsgünstige KfW-Darlehen in Höhe bis zu 100 000 Euro ist einkommens- und altersunabhängig. Außerdem: Sofern einer von Ihnen sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, können Sie das Riester-Darlehen nutzen. Es wird mit Zulagen und gegebenenfalls mit Steuervorteilen gefördert.

Voraussetzung ist, dass der Vertragsinhaber vier Prozent seines sozialversicherungspflichtigen Bruttos minus der Zulagen selber in den Vertrag einzahlt. Zum Vergleich erbitten Sie sich mindestens noch ein weiteres Angebot von einer Bank oder Bausparkasse. Lassen Sie sich Finanzierungsvarianten mit und ohne Riester-Darlehen geben – gegebenenfalls in Kombination mit dem KfW-Darlehen.

Beim Immobilienkauf ist der Kaufvertrag wichtig, aber nicht das einzige, mit dem sich der Käufer beschäftigen sollte. Auch die Protokolle von Eigentümerversammlungen sind wichtig zu prüfen, genauso wie die Teilungserklärungen. Darin können versteckte Folgekosten lauern, wie Friedrich Utz, Vorsitzender des Eigentümerverbands Haus und Grund Ravensburg-Tettnang-Wangen, im Videointerview erklärt.