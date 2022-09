Telefonaktion: „Immobilien in der Region haben eine hohe Wertstabilität“

Immobilien als Anlage in diesen unsicheren Zeiten stehen derzeit stark im Fokus – ob aus Angst vor der hohen Inflation oder als Absicherung des oft über viele Jahre hart erarbeiteten Geldes. Für wen lohnt sich eine Immobilie als Wertanlage? Wie teuer darf eine Immobilie als Wertanlage sein?

Wie viel Rendite sollte eine Immobilie mindestens bringen? Und wie finde ich eine passende Immobilie für die Wertanlage? Bei der Telefonaktion „Immobilie als Geldanlage“ hat Agathe Peter, Direktorin Baufinanzierung & Immobilienvermittlung und Geschäftsführerin der Volksbank Allgäu-Oberschwaben Immobilien GmbH, Fragen der Leserinnen und Leser beantwortet.

Macht es in den aktuellen Zeiten Sinn, ein geerbtes Haus zu verkaufen, oder ist eine Vermietung sinnvoller?

Um dies beurteilen zu können, muss die persönliche Lebenssituation und Zielsetzung sowie der Zustand des Objektes analysiert werden. Grundsätzlich sind derzeit die Verkaufsaussichten durch die noch hohe Nachfrage sehr gut. Hier stellt sich die Frage, wie der Erlös nutzbringend investiert werden kann und welches Risiko damit verbunden ist.

Eine Vermietung ermöglicht regelmäßige Mieteinahmen, die den Lebensunterhalt oder die Rente aufbessern können. Je nach Zustand des Objektes sind jedoch Renovierungen und Modernisierungen zu berücksichtigen, die gegebenenfalls ebenfalls finanziert werden müssen. Teilweise sind diese Maßnahmen vom Gesetzgeber vorgeschrieben und müssen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes umgesetzt werden.

Nicht gesetzlich verpflichtende Modernisierungsmaßnahmen können ebenfalls vor Vermietung sinnvoll sein. In die Abwägung der Entscheidung muss auch der „Unsicherheitsfaktor Mieter“ einbezogen werden, denn es kann immer wieder zu Mieterwechsel oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen kommen.

Wichtig ist deshalb, nichts zu überstürzen. Es sollte zuerst eine Werteinschätzung des Objektes erfolgen, um den aktuellen Markt und den Zustand des Objektes einschätzen zu können. Danach können konkrete Überlegungen zu den möglichen Alternativen angestellt werden. Hierbei empfiehlt es sich, einen fachkundigen und regionalen Immobilienberater einzubinden.

Welche Empfehlung gibt es zur Anlage eines Verkaufserlöses aus Immobiliengeschäften?

Eine Geld- beziehungsweise Vermögensanlage sollte sich immer auf verschiedene Standbeine aufteilen. Eine ausgewogene Mischung in den Anlagewerten und Assetklassen ist ratsam, die zusätzlich verschiedene Laufzeitbänder abdecken: einerseits eine langfristige Ausrichtung und andererseits jederzeit verfügbares Kapital.

Die genaue Mischung ist wiederum stark von der persönlichen Lebenssituation, dem Alter und der Lebensplanung des Anlegers abhängig. Auch hier ist ein Gespräch mit einem Anlagespezialist ratsam, zumal ohne entsprechende Dokumentation keine Anlageempfehlungen abgegeben werden können.

Ist ein Privatverkauf ohne Einbindung eines Immobilienmaklers möglich?

Ja, dies ist möglich. Ratsam ist allerdings die Einbindung eines fachlich kompetenten Ansprechpartners, welcher die rechtlichen Risiken kennt, einen fairen Verkaufserlös erzielt, die Bonität des Käufers überprüft, Vertragsverhandlungen führt und so Sicherheit und wertvolle Unterstützung bietet. Natürlich ist auch bei der Einbindung eines Spezialisten darauf zu achten, dass man einen seriösen Partner für das Immobiliengeschäft wählt.

Ist der Immobilienmakler an eine Bank angeschlossen, kann dies für Käufer und Verkäufer weitere Vorteile mit sich bringen – beispielsweise bei der Bonitätsprüfung und der Abwicklung der Kaufpreiszahlung. Hier erhalten die Kunden alles aus einer Hand. Auch das Netzwerk, auf das der Immobilienspezialist zurückgreifen kann, kann weitere Mehrwehrte bieten.

Ist eine Investition in Immobilien sinnvoll, um den Lebensstandard aufzubessern?

Immobilien schwanken im langfristigen Vergleich zur Börse oder anderen alternativen Anlageformen deutlich weniger im Preis. Gerade in unserer Region Allgäu-Oberschwaben haben Immobilien eine hohe Wertstabilität. Dies wird auch in der Zukunft noch so sein, da wir über einen wirtschaftlich attraktiven Standort verfügen, eine Zuzugsregion sind und wir dort wohnen, wo andere Urlaub machen.

Immobilien werden auch als Betongold bezeichnet und bieten in der Regel einen guten Inflationsschutz der Kapitalanlage. Bei einer Vermietung sind, abhängig von der persönlichen Einkommenssituation des Vermieters, zudem Steuervorteile möglich.

Zusätzlich gibt es mögliche Steuervorteile bei speziellen Sanierungsobjekten wie zum Beispiel bei denkmalgeschützten Gebäuden oder Objekten, die sich in einem Sanierungsgebiet befinden. Es ist sinnvoll, solche Vorhaben mit seinem Steuerberater zu besprechen.

Was ist beim Kauf einer Immobilie als Kapitalanlage zu beachten?

Neben den klassischen Rahmenbedingungen wie Objektzustand und Lage ist das Thema Nachhaltigkeit ein wirklich wichtiges. Hier spielen die energetischen Aspekte des Objektes eine zentrale Rolle: Welche Energie-Effizienzklasse hat das Gebäude, wie hoch ist der Energieverbrauch und mit welcher Heizungstechnik ist das Gebäude ausgestattet.

Neben den genannten Punkten ist der demografische Wandel ebenfalls ein großes Thema – hier geht es um das Stichwort Barrierefreiheit. Egal ob man das Kapitalanlageobjekt gegebenenfalls später selbst nutzen möchte, weil im Alter das eigene Haus zu groß und die Gartenarbeit zu viel wird, oder man dadurch einen größeren Kreis an potenziellen Mietern erreicht, es werden auf jeden Fall die Werthaltigkeit, die Vermietbarkeit und die Nutzungsmöglichkeiten deutlich erhöht.

Welche Rendite ist mit Immobilien als Kapitalanlage zu erzielen?

Die Rendite hängt von der Region, der Lage und dem Zustand des Objektes ab. Empfehlenswert ist bei einer Bestandsimmobilie eine Rendite zwischen 3,0 Prozent und 3,5 Prozent. Derzeit ist bei einem Neubau eine Rendite von 3,0 Prozent oder mehr schwer erzielbar.

Durch den gesetzlich verankerten, hochwertigen energetischen Standard, den attraktiven Wiederverkaufswert und geringere Nebenkosten besteht bei Neubauten eine bessere Planbarkeit und höhere Investitionssicherheit im Vergleich zu Bestandsobjekten. Die nachhaltige Wertstabilität für passende Objekte lässt sich besser denn je erzeugen.

Ist es sinnvoll Renovierungen gleich vorzunehmen, wenn eine Scheidung ansteht und das Objekt auf eine Person übertragen werden soll?

Es ist ratsam, Renovierungsmaßnahmen erst nach der Eigentumsumschreibung zu beginnen und abzuwarten, wie die Eigentumsverhältnisse künftig final aussehen werden.

Wie finde ich eine passende Immobilie?

Am Anfang empfiehlt es sich, sich intensiv über die Art und die Lage von Immobilien Gedanken zu machen. Ist dies entschieden, sollte man sich in Interessentendateien bei den Banken und Maklern vor Ort aufnehmen lassen.

Ebenfalls sinnvoll ist die Registrierung in den verschiedenen Immobilienportalen und bei entsprechenden Newslettern. Nach wie vor vielversprechend ist die Mund-zu-Mund-Propaganda im persönlichen Umfeld.

Wie hoch ist der Quadratmeterpreis bei einer Wohnung in unserer Region?

Bei Bestandsimmobilien hängt dies vom Baujahr, vom Zustand und der Lage des Objektes ab, daher ist dies schwer zu definieren. Bei einem Neubau in städtischem Gebiet muss man aktuell mit einem Quadratmeterpreis zwischen 4800 und 5500 Euro rechnen – wobei auch hier die Preise je nach Gemeinde in unserer Region stark abweichen können.

Wie ist die Einschätzung zu den Immobilienpreisen?

Der extreme Käuferboom wird langsam abflachen und die Preise werden nicht mehr in dem Maße zulegen, wie es vor Kurzem noch der Fall war. Die Preise bei Bestandsimmobilien steigen nicht mehr so gravierend, sondern pendeln sich derzeit auf hohem Niveau ein. Teilweise zeichnet sich bei Objekten mit einem gewissen Alter und Gebäudesubstanz ein leichter Rückgang ab.

Neubauvorhaben leiden aufgrund der nach wie vor hohen Preise für Baustoffe und Bauelemente an starken Preissteigerungen. Momentan ist auch nicht abzusehen, dass sich die Preise für Neubauten in Kürze reduzieren könnten.