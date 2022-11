Technik-Freak mit Schifferpatent: Das ist der neue Chef bei RRPS

Jörg Stratmann ist leidenschaftlicher Segler. Er verfügt seit vielen Jahren über das Bodenseeschifferpatent und freut sich deshalb ganz besonders auf das „Schwäbische Meer“, an dem er von nun an wohnen und arbeiten wird. Doch für allzu ausgiebige Segeltörns dürfte dem 53-jährigen Manager in den kommenden Monaten die Zeit fehlen.

Der promovierte Wirtschaftsingenieur tritt am Dienstag, 15. November, seinen neuen Job als Vorstandsvorsitzender – Neudeutsch: CEO – von Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen an. Der gebürtige Münsteraner folgt in dem Amt auf Andreas Schell, den es zur Energie Baden-Württemberg (EnBW) gezogen hat.

Bei dem traditionsreichen Motorenbauer aus Friedrichshafen wartet jede Menge Arbeit auf Stratmann. Die Hauptaufgabe des neuen Managers: Den Konzern vom Bodensee weiter umzubauen – vom vornehmlichen Hersteller großer Verbrennungsmotoren hin zu einem allumfassenden Lösungsanbieter mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit.

Das heißt, neben der klassischen Motorenproduktion soll der Fokus künftig vermehrt auf dem Servicegeschäft und ganz neuen Geschäftsfeldern im Bereich der Erneuerbaren Energien liegen.

Von Stuttgart an den Bodensee

Stratmann, der zuvor 13 Jahre beim Stuttgarter Autozulieferer Mahle und 14 Jahre im Siemens-Konzern tätig war, sieht sich für die neue Aufgabe sehr gut gerüstet. „Die Technologien, mit denen sich Rolls-Royce Power Systems beschäftigt, kenne ich ausgesprochen gut. Ich habe zudem große Geschäftsbereiche und einen Konzern geführt. Auch verfüge ich über Erfahrung darin, neue Produkte und Lösungen zu entwickeln und in die globalen Märkte zu bringen – mit entsprechenden Umsatz- und Ergebnisentwicklungen“, berichtet Stratmann im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

„Auf Rolls-Royce Power Systems freue ich mich sehr – ganz besonders darauf, zu sehen, was unsere Ingenieure so alles in der Pipeline haben“, sagt der Technik-Freak. Der traditionsreiche Motorenbauer verfüge über sehr gute Technologien und sei weltweit für seine enorme Kompetenz bekannt. „Das begeistert mich richtig“, betont Stratmann, der sich auch bei seinen bisherigen beruflichen Stationen bereits sehr intensiv mit neuen Technologien und Transformationsprozessen beschäftigt hat.

Sein erster Eindruck von den künftigen Kolleginnen und Kollegen bei Rolls-Royce Power Systems sei durchweg positiv. Stratmann hat sich bereits intensiv mit den anderen Vorstandsmitgliedern, mit Führungskräften, dem Aufsichtsrat und auch den Arbeitnehmervertretern ausgetauscht.

Die Übergabe mit seinem Amtsvorgänger Schell sei bereits erfolgt und ebenfalls sehr positiv verlaufen. „Als CEO bin ich ein Teamplayer, offen, transparent und zugänglich. Ich suche das Gespräch“, sagt Stratmann in Richtung Belegschaft. „In der Sache bin ich stets klar und durchaus sehr geradeaus, aber immer fair im Umgang“, verspricht er. „Im Vorstandsteam haben wir sehr gute Voraussetzungen, um gemeinsam erfolgreich zu arbeiten.“

„Mich begeistern neue Technologien“

Um schon Pläne zu verkünden, wie diese Arbeit genau aussehen wird, sei es freilich noch zu früh. „Ich möchte das Unternehmen jetzt erst mal richtig gut kennenlernen, die wichtigen Themen und Bereiche, und ich will sehen, wie sie arbeiten – sowohl die klassische Motorenproduktion als auch die neuen Bereiche wie etwa die nachhaltigen Lösungen. Das wird eine meiner wichtigsten Aufgaben für die ersten Wochen sein“, sagt Stratmann. „Mich begeistern neue Technologien und ich mag die Nähe zum Geschäft und zu den Menschen.

Bei Lieferketten genauer hinschauen

Ich werde bestimmt regelmäßig in der Produktion sein – im Maschinenraum des Unternehmens“, kündigt er an. Zum Thema „Globale Krisen“ sagt der neue Vorstandschef: „Ich bin davon überzeugt, dass wir auch weiterhin den globalen Welthandel brauchen. Dabei werden wir an der einen oder anderen Stelle noch intensiver hinschauen und differenzierter vorgehen müssen – gerade was die Lieferketten betrifft.“

Das gelte für Rolls-Royce Power Systems genauso wie praktisch für die gesamte deutsche Industrie. „Es sind sehr spannenden Zeiten“, bringt es Stratmann auf den Punkt.

Nach 13 „sehr erfolgreichen Jahren“ bei Mahle, wie der Ingenieur betont, kam es im März 2021 recht abrupt zur Trennung. „Wir hatten zu verschiedenen Themen sehr unterschiedliche Meinungen gehabt. Daher war der Ausstieg zu diesem Zeitpunkt aus meiner Sicht richtig“, kommentiert Stratmann das Ende beim Stuttgarter Zulieferer rückblickend.

Seitdem nahm sich der Manager ganz bewusst eine Auszeit. „Es war für mich sehr gut, auch mal Abstand zu gewinnen. Ich habe viel Energie getankt für die neue Aufgabe“, erzählt er – und Energie kann er bei Rolls-Royce Power Systems sicher jede Menge gebrauchen.

Große Herausforderungen für RRPS

Die Herausforderungen sind gewaltig: Es gilt, den Spezialisten für Diesel- und Gasmotoren und seine weltweit 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher durch eine beispiellose Zeit globaler Krisen zu führen und ihn währenddessen komplett umzubauen. „Rolls-Royce Power Systems agiert hierbei ganz klar aus einer Position der Stärke heraus“, ist Stratmann überzeugt. „Wir haben einen sehr guten Auftragseingang, eine positive Ergebnisentwicklung und auch unsere Strategie, zum umfassenden Anbieter nachhaltiger Lösungen in einer globalisierten Welt zu werden, ist ein sehr erfolgversprechender Weg“, sagt er.

Das vergangene Jahr schloss Rolls-Royce Power Systems mit einem Umsatz von 3,2 Milliarden Euro (2020: 3,1 Milliarden Euro) und einem Betriebsgewinn von 282 Millionen Euro (2020: 212 Millionen Euro).

Leidenschaftlicher Segler und Familienmensch

Wichtig in dem gesamten Transformationsprozess sei es, eine klare Strategie zu haben, diese dann auch konsequent umzusetzen und dabei alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen. „Diese Strategie genau zu analysieren, gegebenenfalls zu justieren, weiterzuentwickeln und auszuformulieren, ist eine wichtige Aufgabe für die kommenden Wochen und Monate“, so Stratmann. Rolls-Royce Power Systems befinde sich auf einem guten Weg. „Wir werden aber noch sehr viel arbeiten müssen, um an unser Ziel zu kommen.“

Behilflich dabei sollen ihm seine berufliche Expertise sein – vom Projektmanagement über das Controlling bis hin zu Produktion und Entwicklung – sowie auch seine umfangreiche Auslandserfahrung. Stratmann war beruflich bereits längere Zeit in den USA, in Italien und auch in Rumänien aktiv.

Neben dem Manager und Technik-Freak gibt es freilich auch den Privatmenschen Stratmann: Diesem ist seine Familie – eine Ehefrau und zwei erwachsene Söhne – besonders wichtig, ebenso wie Freundschaften, die er ganz bewusst pflegt. In der Freizeit stehen das Laufen und Tennis im Fokus sowie kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte und gute Ausstellungen.

Seine große Leidenschaft neben dem Segeln ist das Reisen – sehr gerne nach Südeuropa. Sein absolutes Lieblingsland ist Italien – dort liebt er das Meer, die Kultur und die ganze Lebensart.

Vor diesem Hintergrund passt sein neuer Lebens- und Arbeitsmittelpunkt ausgesprochen gut. Nicht nur gilt die Region Bodensee-Oberschwaben als die Gegend Deutschlands mit dem südlichsten Flair. Auch schafft man es in nur etwas mehr als vier Stunden nach Mailand, praktisch ein Katzensprung. Alles in allem also ausgesprochen reizvolle Aussichten für den italophilen Familienvater – zumindest sobald er wieder etwas mehr Zeit abseits von Rolls-Royce Power Systems hat.