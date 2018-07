Tarifportal: 98 Gasversorger senken Preise

Mindestens 98 deutsche Gasversorger wollen nach Angaben eines Tarifportals im September und Oktober die Preise senken. Im Schnitt würde ein Vier-Personen-Haushalt durch diese Senkung der Grundversorgungspreise pro Jahr 8,4 Prozent oder 122 Euro weniger bezahlen.

Das ermittelte das Vergleichsportal Check24 für die „Bild-Zeitung“ (Samstag). Spitzenreiter mit einer Preissenkung von 16,6 Prozent seien die Stadtwerke Kelkheim in Bayern.

Verbraucherschützer und einige Branchenexperten hatten in den vergangenen Monaten wiederholt kritisiert, dass die Gastarife in Deutschland trotz erster Preissenkungen zu hoch seien. Die Ölpreise sind zwar deutlich niedriger als vor einem Jahr - doch bei den an sie gekoppelten Gaspreisen gäben die Versorger die Abschläge nur teilweise an die Verbraucher weiter, hieß es unter anderem in einer Studie im Auftrag der Grünen-Bundestagsfraktion.