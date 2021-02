Tanken im Januar fast so teuer wie vor Corona

Wegen eines Ausbruchs in der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Sigmaringen steigen die Corona-Zahlen im Landkreis Sigmaringen deutlich.

Wie berichtet, sind in der LEA 36 Flüchtlinge mit dem Virus infiziert. In der Statistik schlugen sich diese Fälle am Samstag nieder, weshalb die Zahl der Infizierten in der Kreisstadt deutlich auf 52 anstieg.

Damit führt Sigmaringen die Statistik unter den Gemeinden an. In den vier größten Städten des Kreises gibt es aktuell die meisten Corona-Fälle: Neben Sigmaringen sind ...