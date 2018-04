Talanx setzt bei Personalauswahl auf Spracherkennung

Die Zeiten, in denen Autofahrer in Biberach keine stationären Blitzer zur Geschwindigkeitsmessung fürchten mussten, sind bald wieder vorbei. Derzeit werden neue Messanlagen aufgebaut, die der Gemeinderat im Oktober 2017 beschlossen hat. Noch sind die Geräte in Folie eingepackt, aber schon demnächst sollen sie in Betrieb gehen. Wichtig für alle Autofahrer: Künftig kann in beide Fahrtrichtungen geblitzt werden.

Dem einen oder anderen Autofahrer dürften die schlanken, schwarzen Säulen bereits aufgefallen sein, die dieser Tage an den ...