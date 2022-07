Südwesten kein Vorbild bei Sparen und Klimaschutz

Verschwendete Steuergelder, kurzsichtige Planungen, unerreichbare Ziele: Bei der Vorstellung seiner Denkschrift für 2020 am Montag in Stuttgart hat der Landesrechnungshof die Regierung im Südwesten zum Sparen gemahnt. Eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz sei unrealistisch. Was die Kassenprüfer anprangern im Überblick:

Haushalt

Die Ausgaben zum Abfedern der Corona-Pandemie haben im Land zu klammen Kassen geführt. Durch Kreditaufnahmen ist der Schuldenstand auf fast 60 Millionen Euro gestiegen. Mittelfristig klaffe im Landeshaushalt ein strukturelles Loch von 5,4 Milliarden Euro. Zudem stiegen die Zinsen wieder. „Das bedeutet ein deutliches Kostenrisiko“, erklärt der oberste Kassenprüfer Günther Benz. Fraglich sei, wie sich die Konjunktur angesichts von Inflation und drohender Energiekrise entwickle. „Für den Doppelhaushalt 2023/2024 müssen daher die konsequente Einhaltung der Schuldenbremse und eine restriktive Ausgabenpolitik handlungsleitend sein“, heißt es im Bericht.

Benz kritisiert die Ministerien, die laut Berichten zusätzliches Geld in Höhe von 7,6 Milliarden Euro für den Doppelhaushalt angemeldet haben. Damit übersteigen sie den von Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) errechneten Spielraum von 890 Millionen Euro massiv. Die Ressortschefs dürften „nicht alles vor der Haustür des Finanzministeriums abzuladen“, mahnt Benz.

Erneut prangert er den Umgang mit Überschüssen an. Die Prüfer hatten bereits 2021 Verfassungsbedenken geäußert, als das Land trotz hoher Rücklagen wegen der Corona-Krise einen Kredit von 1,2 Milliarden Euro aufgenommen hat. Die FDP fühlt sich damit in ihrer Haltung bestätigt. Sie hatte gegen die Kreditaufnahme geklagt, die Entscheidung steht noch aus – im Gegensatz zur AfD-Klage, die vor dem Verfassungsgerichtshof keinen Erfolg hatte. Der Überschuss in der Landeskasse betrage inzwischen vier Milliarden Euro, so Benz. Dieses Geld als Rücklage in den Doppelhaushalt aufzunehmen, sei legitim. Strukturelle Ausgaben müssten indes mit den laufenden Einnahmen finanziert werden – sonst entstehen dauerhafte Defizite.

Rückendeckung kommt vom Bund der Steuerzahler. „Es kann doch nicht sein, dass die Bürger auf drastische Einschnitte vorbereitet werden und die Politik selbst tut so, als sei nichts geschehen“, kritisiert deren Landeschef Eike Möller und fordert mehr Haushaltsdiziplin.

Klimaschutz

Als Vorbild will das Land seine Verwaltung bis 2030 klimaneutral ausrichten – bis 2040 soll dies im gesamten Südwesten erreicht sein. Durch Einsparung, Sanierung und Dämmung sei der Strom- und Wärmeverbrauch zwischen 2010 und 2019 auch um fünf beziehungsweise sechs Prozent gesunken, so das Ergebnis einer Untersuchung von knapp 200 Gebäuden. Aber: „So wird das Land Klimaneutralität bis 2030 nicht erreichen“, sagt Benz. Vor allem die Gebäudetechnik müsse energetisch saniert werden – etwa verstärkt durch den Einsatz von Pellet- und Hackschnitzelheizungen. Anreize für Energiemanager in den Gebäuden könnten die Bilanz auch verbessern.

Für die FDP zeigt die Kritik, dass die Regierung ihre Hausaufgaben vernachlässige, während sie gegenüber Verbrauchern und Unternehmen mit dem „erhobenen Klimaschutz-Zeigefinger“ wedele. Nicolas Fink (SPD) mahnt, dass lediglich zwei Prozent der 8000 Landesgebäude mit Solaranlagen bestückt seien. „Die Landesregierung muss priorisieren und dann in die Zukunft des Landes investieren“, mahnt er.

Das Finanzministerium, das für die landeseigenen Gebäude zuständig ist, hat einen Maßnahmenplan erarbeitet, um die Klimaneutralität 2030 zu erreichen. Laut dem Papier sind die Gebäude für 80 Prozent der Treibhausgasemissionen der Verwaltung verantwortlich. Klar ist demnach, dass es trotzdem nicht ohne Kompensation von CO2 gelingen wird. Energetische Sanierungen kommen wegen des Denkmalschutzes an ihre Grenzen, zudem hingen die Landesgebäude zu 50 Prozent an Fernwärmenetzen, auf die das Land nur bedingt Einfluss habe.

Das Ministerium plane aber eine Umstellung der eigenen Heizkraftwerke etwa an Universitäten und Uni-Kliniken und erstelle Machbarkeitsstudien für weitere. Mit Öl soll ab 2028 nicht mehr geheizt werden, auch Gas als Wärmeträger soll verschwinden. Stattdessen setzt das Land verstärkt auf Wärmepumpen. Zudem will das Ministerium die Zahl der Verwaltungsbüros reduzieren und die Stromerzeugung durch PV-Anlagen auf eigenen Dächern bis 2026 auf 250 000 Quadratmeter verdoppeln und bis 2030 auf 600 000 Quadratmeter ausbauen.

Elektromobilität

Kritisch äußert sich die Behörde über die Förderprogramme für Elektromobilität im Land. Nur vier der 17 Programme hätten gewirkt, auf viele hätte man verzichten können. Bei einigen haben die Verwaltungskosten sogar das Fördervolumen überstiegen. Von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) fordern die Prüfer, vor dem Start einer Förderung den Bedarf zu erheben und die Wirtschaftlichkeit zu prüfen.

IT-Infrastruktur

Das Land hat 75 000 Büro-Arbeitsplätze in Verwaltung, die laut Benz im Wesentlichen auf Microsoft-Dienste zurückgreifen. Das Unternehmen lasse aber 2025 den Support für diese Produkte auslaufen, neuere Produkten seien zwingend verknüpft mit einer Cloud von Microsoft. Im Sinne von Datenschutz, Datensicherheit und -souveränität sei das bedenklich. „Ein sicherer Arbeitsplatz ab 2025 ist von der Konzeption aus unsere Sicht noch nicht erkennbar und sollte dringend entwickelt werden“, sagte Benz in Richtung innenminister Thomas Strobl (CDU).

Fragwürdige Investitionen

In den aktuell unsicheren Zeiten schlägt der Rechnungshof der Landesregierung vor, Investitionen auf Sparmöglichkeiten zu prüfen oder zu verschieben. Das treffe etwa auf die geplante Sanierung der Stuttgarter Oper zu. An deren Notwendigkeit bestehe zwar kein Zweifel, die geschätzten Kosten von einer Milliarde seien aber massiv. Fraglich war zuletzt, ob dieser Kostenrahmen überhaupt gehalten werden kann.

Als Beispiel nennen die Prüfer auch das Landesgestüt Marbach. Drei der sechs Außenstellen des Gestüts seien unrentabel und sollten geschlossen werden. Investitionen sollten sich auf die Sanierung der Gebäude, auf Arbeits- und Tierschutz konzentrieren. „Der Rechnungshof hält die Investitionen für den Pferdesport für überdimensioniert“, heißt es im Bericht. Bliebe es bei den Plänen, werde der Zuschuss des Landes über die zuletzt sechs Millionen Euro pro Jahr hinauswachsen.

Nachbesserung fordert die Behörde von der zuständigen Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) bei der Förderung von Vereinssportstätten. Trotz zusätzlicher 20 Millionen Euro in den vergangenen Jahren zum Abbau eines Antragsstaus sei dieser weiter gewachsen. Denn, so die Prüfer, der Landessportverband und die Sportbünde setzen die Mittel auch für laufende Kosten ein. Hier brauche es stärkere Kontrollen.